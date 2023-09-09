藍白合有望？朱立倫：想邀柯文哲喝咖啡

國民黨主席朱立倫（右）表示，他和與民眾黨主席柯文哲（左）對於公共政策等議題，可以溝通討論和合作。（本報資料照片）

國民黨主席朱立倫日前在中常會拋出責任內閣制，與民眾黨主席柯文哲 拋出「聯合政府」主張隔空呼應，藍白合作似露出曙光。朱立倫昨天表示，他和柯文哲對於公共政策、政府體制乃至於兩岸關係發展等議題，的確有一些可以共同溝通討論和合作，希望近日能夠會面。至於是否和柯文哲喝咖啡？朱笑答，「只要基於共同理念及政策討論，隨時都歡迎」。

對於朱立倫提出希望近日和柯文哲會面，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，尚未收到朱立倫邀請，但朝野領袖本來就應該盡量化解歧見、凝聚共識。

鴻海創辦人郭台銘連署參選總統催化藍白合作可能，柯文哲日前表示，台灣的選舉變成民選皇帝制，贏者全拿，選上總統就隨便搞；因此，包含總統去立法院國情報告並接受政黨質詢、憲政三權分立，政黨領袖都應該坐下談。朱立倫也提出憲政體制改革方向，包括閣揆同意權、總統定期到立法院做國情報告，政府走向責任內閣制。朱在憲改理念的主張，與柯提到的閣揆同意權、總統赴立院國情報告隔空呼應。

朱立倫周三在中常會提出在野合作「堆疊」論，主張要從理念的結合堆疊開始，再到立法院、再到未來總統的選舉，一起團結合作，下架民進黨，有關各政黨合作，國民黨立場很清楚，要結合所有共同理念的朋友。

朱立倫昨表示，在野政黨本來就有共同理念，雙方的確有些共同溝通合作的機會，近日可好好討論公共政策、未來政府體制、兩岸關係要如何發展等議題，這才是民眾最關心的議題。

此外國民黨總統參選人侯友宜 昨端出經濟政見，搶攻青年及普羅大眾的選票。針對綜合所得淨額在1000萬元（台幣，下同，約31萬美元）以上，且薪資所得不到3成者，開徵45%富人稅 ，落實公平正義；侯也主張，以扣抵稅額的方式，鼓勵上市櫃公司、中小企業為勞工加薪，基本薪資則逐年調升至3萬3000元。

侯友宜提出「減輕賦稅，企業加薪」，藉減輕賦稅，鼓勵企業加薪，讓受薪階級薪資提高。他另提到，現行中小企業為替員工加薪可扣抵營業所得額130%，未來要提升扣抵額到200%。至於青年加薪可扣抵稅，也同時從扣抵150%、年齡為24歲以下，提升到220%，30歲以下。侯也承諾，他當選後會逐年調升基本工資至3萬3000元。

侯友宜端出「輕賦稅，保勞工」，他說明，低薪上班族是指所得淨額56萬以下，薪資所得占課稅總額7成以上，業外收入不超過3成，讓這群人所得稅減半。為鼓勵生育，凡撫養12歲以下子女者，扣除額提高到50%，由現行從9萬2千元調高到13萬8000元。

侯友宜也主張開徵富人稅，綜合所得淨額在1000萬元以上，且薪資所得不到3成者，開徵所得稅45%；而股利所得採分離課稅者，稅率則由28%提高至32%。

國政顧問團召集人杜紫軍補充，這次的稅賦調整措施不是大撒幣，而是非常精準的賦稅調整措施，讓最需要協助的人得到協助。富人稅的課徵對象，是針對收入來自於房地產、股利等資本所得者，對於以薪資收入為主的受薪族群，並不會有影響。