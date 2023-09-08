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巴西蛋報關3.41億 抵台變4.7億 藍質疑合約為超思打造

台灣新聞組／台北8日電
超思進口雞蛋爭議不歇，蔡英文總統回應表示，相信過程都可以攤在陽光下，也都禁得起檢驗。圖為大賣場販售的進口蛋。(記者劉學聖／攝影)
超思進口雞蛋爭議不歇，蔡英文總統回應表示，相信過程都可以攤在陽光下，也都禁得起檢驗。圖為大賣場販售的進口蛋。(記者劉學聖／攝影)

超思專案進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲前天公布超思合約內容，從費用明細表可見今年3到7月共進口8814萬顆雞蛋，超思代墊雞蛋貨款4.78億元台幣(約1491萬美元)；不過，若從巴西關務系統查詢，巴西今年僅有4到6月出口雞蛋到台灣，所列離岸價格總計為1101萬美元(約3.41億元台幣)。巴西出口價格與超思代墊雞蛋貨款，相差了1億3000萬元台幣 (約390萬美元)。

查詢巴西關務系統發現，2023年1月到12月出口數據，選擇「台灣」與代表新鮮雞蛋的海關編碼（ＮＣＭ）「04072100」，勾選美金計價與重量後，共有三筆資料，分別是4、5、6月出口紀錄，總重量為5210公噸。

農業部前天公布超思從巴西進口雞蛋相關費用明細表，超思平均到岸價格每顆5.42元台幣，代墊雞蛋貨款約4.78億元，加上代墊關稅、營業稅、報關費用，總計6.69億元。

「價差是誤會」，農業部次長陳駿季表示，離岸、到岸價格最大差異在運費與保險。他解釋，由於雞蛋必須全程冷鏈，巴西來源場到港口距離、裝載貨船是否提供冷藏系統，都需計算。此外，每批船運費都不同，若是各依單一報價價格，可能會變成是離岸最低價、到岸最高價，當以8814萬顆計算時，數值會被放大。

對於各批運費多少，他表示，由於每批運費並不相同，未必能呈現逐批數據，但據他所知，每櫃運費為8、9000美元，並非2000美元。另一方面，農業部公布的資料可見，超思成交價格也比初始報價加計運費高出16%，兩者也相差6566萬元台幣。

國民黨立委洪孟楷質疑，整個合約都是為超思公司一家量身打造，從前幾年的疫苗、快篩到雞蛋，似乎當市場缺什麼，就是特定人士有上下其手的蹤影，這種趁火打劫賺國難財，讓人無法忍受。台北市議員張斯綱也質疑，這代表超思怎麼報、畜產會就怎麼付，缺乏複查機制，廠商予取予求，農業部、畜產會應說清楚。

超思進口雞蛋爭議未歇，蔡總統昨天在非洲友邦史瓦帝尼舉行媒體茶敘時回應，「這些蛋的事情，專業領域裡面有一些熟悉這個行業的廠商，做國際貿易的模式，或許跟我們平常了解的製造工業產品模式不一樣」，這幾天農業部及行政院都有完整說明，她也相信過程都可以攤在陽光下，禁得起檢驗。

對此，超思負責人秦語喬僅表示，該聲明的都已說明清楚，若仍有問題日後再說明。

根據巴西關務系統資料，今年4月到6月，共出口了5210公噸雞蛋至台灣，總金額約1...
根據巴西關務系統資料，今年4月到6月，共出口了5210公噸雞蛋至台灣，總金額約1101萬美元，折合台幣約3.41億元。（資料來源／巴西進出口數據統計系統Comex Stat）

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