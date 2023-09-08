國民黨兵分二路 告陳吉仲涉圖利

台北市議員徐巧芯（右）、游淑慧（左）等人7日赴台北地檢署，告發農業部長陳吉仲涉及貪汙罪。(記者房荷庭／攝影)

農業部 進口雞蛋 專案，外界質疑合作廠商超思背景及雞蛋價差，農業部長陳吉仲日前分別控告台北市議員徐巧芯及前立委邱毅，藍營昨天則是兵分二路，徐巧芯與台北市議員游淑慧等人昨天赴台北地檢署，告發陳吉仲涉犯圖利、貪汙罪。此外，國民黨 立院黨團昨更直赴監察院，檢舉陳吉仲涉嫌圖利超思。

游淑慧說，陳吉仲提出的合約細節與實際不同，她要求畜產會公開進口雞蛋付款時間點單據，並質疑超過8萬公斤的蛋影響民眾健康，農業部究竟是要加工還是銷毀？北市議員張斯綱指出，超思角色是代收轉付，強烈懷疑農業部與超思已先講好，按常理來說，不會有一家已歇業公司突然去買蛋。

國民黨團副書記長王鴻薇批評，陳吉仲面對缺蛋無能，是一個笨蛋，但無法解釋黑箱採購疑義，淪為業者的發言人，陳吉仲變成一個壞蛋；政府官員是笨蛋又是壞蛋，能不處理嗎？希望監察院本於職權予以彈劾。