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高虹安遭爆住豪宅、名車代步 市府：未用公帑

台灣新聞組／新竹8日電
新竹市長高虹安（左）7日深夜搭乘長榮航空班機返台。中央社
新竹市長高虹安（左）7日深夜搭乘長榮航空班機返台。中央社

新竹市府4日宣布副市長蔡麗清離職，市長高虹安隨即率團訪日，蔡昨最後一天上班發感謝文，卻不見高虹安三字，不和傳聞更甚囂塵上。不僅如此，高又接連遭議員爆料進口名車代步、入住豪宅樣品屋等爭議，儘管市府澄清，高虹安今將親上火線主持棒球場工程體檢會，相關爭議將再成焦點。

蔡麗清離職感謝謝遍許多人，卻不見謝謝高虹安，也在此波去職的文化局長錢康明更數度語出驚人，前晚更爆料，早在4月就看過黑色保時捷接送高虹安參與公務行程。

高虹安7日深夜返台，對於蔡麗清的離職，她表示已多次溝通，她相當感謝。至於友人名車代步接送爭議，她認為這幾天很多新聞感覺是個人惡意揣測較多，完全不是事實。

記者詢問，民進黨竹市立委參選人林志潔指出，高虹安接受提供座車和接送服務的來源之一為市府發言人施淑婷，而施淑婷將升任民政處長，如座車和駕駛接送服務的提供與其升職具有對價關係，恐有觸法疑慮。

對此，高虹安先是指出，應該是公務車私用才是違法的行為，後續又表示，新竹市府發言人施淑婷7日已提告，施淑婷也沒有提供接送服務，因此贊成施淑婷提告，對於沒有的事情被渲染成這樣，說成是施淑婷行賄她，似乎也不符合公平正義。

市府表示，私家車是友人協助，接送高虹安跑假日的公務行程，豈料民進黨籍市議員楊玲宜昨再質疑，高虹安住在建商提供的豪宅樣品屋，依內政部實價登錄紀錄，該建案大樓一戶要價破5000萬元台幣。

「市府官舍租賃補貼，租得起如此天價的房子？」楊玲宜質疑，是否是房屋持有者低廉租金出租？或「友人協助」免費供住，她要求行政處立即公開租賃契約，說清楚高虹安到底住哪，及租金是否符合房子市價。

市府昨表示，高虹安未申請宿舍，沒使用公帑租屋，也無所謂的租賃契約。至於高是否住在該豪宅，市府未證實，僅說市長住所牽涉個人隱私及安全無法公開，但絕無議員影射收受與職務有利害關係者餽贈財物行為。

民眾黨議員宋品瑩反擊楊玲宜，就她了解，前市長林智堅任內已有住宅，卻仍申請市府官邸租賃補助，每月8萬元台幣，任內共花人民納稅錢600萬元，高下立判。

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