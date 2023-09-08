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人權自主安寧善終 柯文哲表態支持代理孕母、安樂死

記者林縉明／台北8日電
民眾黨7日上午舉行第二場醫療政策記者會，探討台灣醫療如何邁向人權、自主、安寧、善終、尊嚴。民眾黨總統參選人柯文哲（左至右）、已逝體育主播傅達仁之子傅俊豪與代理孕母解禁推動者陳昭姿出席與談。(記者林伯東／攝影)
民眾黨7日上午舉行第二場醫療政策記者會，探討台灣醫療如何邁向人權、自主、安寧、善終、尊嚴。民眾黨總統參選人柯文哲（左至右）、已逝體育主播傅達仁之子傅俊豪與代理孕母解禁推動者陳昭姿出席與談。(記者林伯東／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表態支持代理孕母、安樂死。柯表示，作為醫師的立場，他個人贊成「人權自主，安寧善終」，願意傾聽社會意見；但他也說，不是說要明確納入政見，政治是說服的過程，「我認為是對的，我的實務經驗也認為是對的」，就應該去推，過程當中如果遇到反對意見，就要去說服。

藥害救濟基金會董事長陳昭姿及已逝體育主播傅達仁之子傅俊豪，昨與柯文哲對談代理孕母與安樂死議題。陳昭姿說，國民健康署曾做過三次民調，對代理孕母支持或不反對者達八成，然而廿多年來，衛生署卻一直以人工生殖委員會阻攔代理孕母在台灣合法執行，甚至用行政命令禁止；她質疑，連保守的英國都成為全世界第一個開放代理孕母，且全世界卅多個文明國家都通過，台灣為何要禁止？

柯文哲表示，許多人因為先天或後天的疾病無法生育，現在科技與醫療已經可以彌補缺憾，醫學要給每個人最大的幸福保障，既然台灣已經可以合法捐精、卵、腎及一部分的肝，他想不出為什麼還要反對代理孕母，甚至用行政命令禁止，讓法律快廿年躺在立法院。

傅俊豪分享父親尊嚴善終的經歷說，根據調查，台灣有九成民意認同尊嚴善終，父親的遺願就是台灣也能完成「尊嚴善終法」，達到真正病人自主。柯表示，目前雖然有安寧緩和醫療條例、病人自主權利法，但執行情況都不好，「尊嚴善終法」是正確方向，他支持，也會繼續爭取民眾認同、推動立法。

陳昭姿表示，柯文哲願意支持代理孕母讓她很感動，事前有告知陳水扁要出席記者會，扁給她加油。陳昭姿並點名前立委黃淑英等人阻擋代理孕母議題。

對於陳昭姿站台柯文哲，獨派團體多認為屬個案，絕大多數獨派支持賴清德的立場不致有改變。

黃淑英回應，代理孕母事涉倫理、健康、社會等層面，若商業化，恐讓弱勢女人被當成生產工具；請人代孕是將懷孕的健康風險轉嫁他人，代孕者家庭、工作及社會層面也會受到影響。

婦產科醫學會前理事長黃閔照則表示，盼朝「利他型」代理孕母制度發展，讓疾病無法生育的女性也能養育後代。

柯文哲 醫學 賴清德

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