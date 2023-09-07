報價單、退換貨費用都可請款 藍轟：畜產會簽不平等條約

農業部6日公布畜產會和超思的合約，內容提及合約執行期為今年3月至8月底止，由超思依巴西蛋供應方開立的報價文件，分批向畜產會請款，引發疑慮。(記者彭宣雅／翻攝)

農業部 長陳吉仲昨開記者會公布畜產會與超思的進口雞蛋 合約，卻引發更多疑點。藍營質疑，合約載明，報價單可請款、退換貨衍生的費用也可以請款等，簡直是「超佛」合約，質疑超思到底是什麼皇親國戚，讓農業部長陳吉仲甘心簽下這種不平等條約？

陳吉仲公布合約後，國民黨也隨即舉行記者會質疑，國民黨市議員張斯綱質疑，農業部的四大標準中，最重要就是進出口實績，但去年9月才成立的超思公司過去都無進口雞蛋的經驗，請農業部把相關實績拿出來，若拿不出來就是在撒謊。

台北市議員游淑慧質疑，巴西 雞蛋品質不過關，要退換貨的衍生費用竟然還能請款，超思到底誰在掌控，巴西雞蛋供應商又是何方神聖，怎能簽這種被予取予求的不平等條約？更離譜的是，陳吉仲整場記者會內容跟合約內容好像兩件事，陳吉仲說是由業者代墊費用，退換貨費用也「由業者自行負擔」，內情愈來愈可疑。

國民黨總統參選人侯友宜也質疑，農業部與衛福部來往的內部公文顯示，2月24日農業部「規畫」自巴西辦理進口雞蛋，但為何昨天記者會卻說2月24日「已公布」雞蛋專案進口的來源國，新增巴西、菲律賓等國，到底是哪一個陳吉仲在說謊？且超思公司於今年2月24日申請停業，在3月2日才申請復業，但農業部出示的合約卻載明合約起始日為3月1日，政府與一間停業中的公司簽訂金額龐大的採購合約，顯與常理不符。

對於陳吉仲公布合約，數度強調沒有圖利業者，中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，農業部之前說條件困難，沒有幾家可以做，現在又說不一定獲利，大家不想做，難道企業都是佛心企業嗎？雞蛋進口的到岸價格，其實就已含有利潤了，何況又再加上服務手續費8%。