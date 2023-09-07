陳吉仲秀進口蛋合約疑點多 挨批「假的嗎」

農業部長陳吉仲6日親自說明，蛋商超思緊急採購雞蛋，政府僅吸收價差和關稅等費用，非補助進口商。(記者曾原信／攝影)

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部 長陳吉仲昨親上火線公開超思採購合約，強調沒有補貼超思等專案進口的9家貿易商，而是超思先代墊付款近7億元(台幣，下同，約2172萬美元)，再向中央畜產會請款；但農業粉專「Lin bay」版主林裕紘質疑，根據農業部公布的合約，超思可以巴西 供應商的報價單向畜產會請款，陳吉仲說的與農業部公布的合約內容不相符，難道合約是假的嗎？

根據農業部公布的資料顯示，超思採購8814萬顆巴西雞蛋 ，超思代墊款項包括雞蛋貨款、關稅、營業稅等，合計6.69億元，待雞蛋進口到台灣後，採實支實付的方式，由畜產會吸收支應；超思可申請貨款8%的服務手續費、3800萬元，費用包括其公司營運管銷、吸收雞蛋不合格退運的成本。

陳吉仲昨天出示採購合約，強調業者是依照供應商報價向畜產會請款，外界不斷說政府補助超思1.75億元，實際上，沒有補助超思等9家業者，而是政府吸收營業稅、管銷成本，以及到岸價格與國內價格的價差等。

但林裕紘質疑，根據農業部提供的合約，只要超思取得巴西端的報價文件，把該文件給畜產會，畜產會就付款，超思就可以把錢付給巴西，把錢留著繳保證金清關，把匯款證明給畜產會，證明他付了錢；其實畜產會還沒進行驗收就付款了，而這樣的金流方式，超思資本再小也沒問題；因為他先報價，貨未到就收錢了。

林裕紘說，這與政府過去的委託採購不同，過去都是以標案押標的模式進行，投標者需要有資本保證還需要額外的押標金；但畜產會與超思的合約，是保障乙方不保障甲方的合約，未驗貨就先付款，這樣符合政府採購的原則跟程序嗎？

農業部疑准許專案進口蛋業者價差引發爭議，台北市議員徐巧芯批評政府「謀財害命」、前立委邱毅指控陳吉仲把油水交給特定業者官商勾結。陳吉仲昨天委任律師到台北地方法院自訴邱毅加重誹謗罪嫌，並對徐巧芯提民事回復名譽訴訟。國民黨總統參選人侯友宜昨晚聲援徐巧芯，並強調農業部有責任回應民代監督，如果農業部認為大眾對超思的質疑是對農業部、防檢署、食藥署的嚴重汙衊，「也請農業部對我提告，我為了民眾的健康，毫無所懼。」