我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

新聞眼／賴清德龐大國政藍圖 照出民進黨執政空白

記者 侯俐安
民進黨總統參選人賴清德。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德。(本報資料照片)

衛福部6日宣布研擬百億台幣補助第6類老人健保費，預計明年上路、109萬人受惠。這已是侯友宜陸續提出開放觀光癌症基金、巴氏量表、老人健保全面補助後，蔡政府兩周以來第4波「政策接力賽」，縱然號稱「沒抄襲」、「更全面」，但遲至藍白參選人陸續拋出才跟進，蔡政府是沉睡7年終於醒了？

上述政見幾乎都是民眾痛點，卻長期被擱置。主要原因有二：一是過去7年蔡政府為了選舉，慣於端上「大菜」如前瞻基礎建設，面對陸客不來、農產中斷、新冠疫情，重點招數都是大撒幣；二是在蘇貞昌內閣期間強調「行動內閣」，凡事講求速效，尤其強調「施政要以一年為限」。

但政府施政應有短、中、長期規畫，任何一項政策都需要打破部會本位主義；政策有亮點，就一定會有反彈聲浪，必須細緻處理，卻未必是能見度高的政績。若凡事一年見效、選前有利多，要如何擘畫真正接地氣、有遠見的基礎工程？

蔡政府如選舉機器，懂得玩弄兩手策略，但過往意識形態至上，疫後遲未開放陸客，觀光產業成慘業也是事實，侯友宜拋出開放陸客政見，正好有利於蔡政府內開放派鬆綁政策；卻也看見過去保守派以選舉為考量不願開放的力道。

癌症基金、巴氏量表、健保補助政策，雖遭執政黨酸言酸語，但從柯辦提出同樣政見、行政院急著研議，都可見得這些政見背後都是顯見且長期的亂象。過去以為複雜難解，兩周內卻證明，實則不然。

賴「國家希望工程」登場，有備而來、龐大宏觀，映照的是民進黨7年執政空白。

健保 觀光 癌症

上一則

報價單、退換貨費用都可請款 藍轟：畜產會簽不平等條約

下一則

跟進侯柯 衛福部急推逾65歲弱勢長者免健保費

延伸閱讀

侯友宜拜會花蓮縣府 徐榛蔚喊團結仍未鬆口挺侯

侯友宜拜會花蓮縣府 徐榛蔚喊團結仍未鬆口挺侯
侯友宜提政見 逾65歲排富健保免費 估400萬人受惠

侯友宜提政見 逾65歲排富健保免費 估400萬人受惠
減免長者保費 專家憂：年輕人恐有剝奪感

減免長者保費 專家憂：年輕人恐有剝奪感
選舉政見戰 侯友宜：很開心民進黨馬上兌現他的政見

選舉政見戰 侯友宜：很開心民進黨馬上兌現他的政見

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

2023-08-30 12:26

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡