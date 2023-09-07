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跟進侯柯 衛福部急推逾65歲弱勢長者免健保費

台灣新聞組／台北7日電
衛福部長薛瑞元6日表示，決議針對健保第六類65歲以上長者，在109萬人中找出所得相對較低、未獲其他補助弱勢者，補助健保費，方案最快年底出爐，明年上路。(記者杜建重／攝影)
衛福部長薛瑞元6日表示，決議針對健保第六類65歲以上長者，在109萬人中找出所得相對較低、未獲其他補助弱勢者，補助健保費，方案最快年底出爐，明年上路。(記者杜建重／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連主張，65歲以上健保費應由政府補助；衛福部長薛瑞元昨天傍晚表示，決議針對健保投保身分屬於第6類的65歲以上長者，在109萬人中找出所得相對較低、也未獲其他補助的弱勢者，補助每月826元台幣(約25.85美元)健保費，預計投入百億元，方案最快年底出爐，明年上路。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，樂見衛福部認同並立刻跟進侯友宜的政見，但僅針對第6類特定長者，則是為德不卒，也只學了半套。

黃子哲說，侯友宜率先提出65歲以上老人健保排富全額補助，主要是強調全台一致，公平對待各縣市的所有長者，一個都不能少。許多長輩健保費也是子女幫忙繳納，這項政策是減輕青壯世代的負擔。況且，民進黨政府恣意浪費數千億公帑，卻不願把錢花在刀口上，令人不解與遺憾。

在侯友宜等參選人拋出65歲以上老人排富健保免費政策，薛瑞元昨天下午赴行政院與副院長鄭文燦討論後，並表示參考專家與民間團體意見，決定不跟進「長者免健保」，但認為健保現行規定確實仍有需補助的弱勢對象，也決議補助部分長者健保費。

薛瑞元表示，在健保第6類投保對象每個月須負擔826元台幣，其中約109萬名無工作收入，也無家屬撫養的老人，將進一步檢視其中所得低，且未領取其他補助者，每月全額補助健保費，研擬編列公務預算100億元提供補助。若以每人每年保費近萬元計，100億元可補助約百萬人。

針對國民黨、民眾黨提出全額補助65歲以上健保費，薛瑞元說，各界看法兩極，包括前健保局總經理葉金川、張鴻仁等專家均提出看法，對世代不公也充滿疑慮，且此補助是經常性的，政府負擔會愈來愈重，尤其台灣快速老化，補助對象快速增加，也要避免排擠其他社福預算，例如托育補助、兒童醫療、癌症與新藥費用等。

對於未來是否65歲以上長者健保費，都由中央支出？行政院發言人林子倫說明，全額補助65歲以上長者健保費，可能排擠其他社福預算，不宜貿然躁進。

對於被認為有「抄政見」之嫌，行政院副院長鄭文燦表示，老人照顧不斷擴大範圍且採取多元認定，是基本原則。衛福部針對放寬非巴氏量表，包括身障、失智，以及有需求的老人，方案都已非常完整。他認為，必須要有一整套完整的多元服務，而不是在單一的個案上。

健保 保費 侯友宜

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