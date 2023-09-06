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老家被指違建 賴清德：實施北部區域計畫前就存在

記者丘采薇／台北7日電
副總統、民進黨總統參選人賴清德。（本報資料照）
副總統、民進黨總統參選人賴清德。（本報資料照）

新北市政府指副總統賴清德的萬里老家是違建，但隨後又說該地區從1981年2月15日發布實施北部區域計畫後，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在實施北部區域計畫就已經存在，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。對此，賴清德表示，其實他家是礦工工寮，1981年以前就存在，但他尊重新北市政府調查。

賴清德表示，「其實我們家是工寮啦，礦工的工寮，是在北部區域計畫開始進行建築管制。」換句話說，那個房子的存在，在根本上是沒有違反區計畫管制的要求，也沒有所謂違不違建的問題。至於新北市政府核發合法房子要點是在2011年10月，「那我們家那個老房子其實年久失修，會漏雨，所以在民國92年到93年之間，我媽媽跟我們兄弟就把它修建，所以基本上應該也沒有違反新北市政府的相關規定。」

賴清德說，「我們願意尊重新北市政府的調查，如果有需要配合改進的這個我們都會配合。不過兩個時間點是很清楚的，簡單報告。」

隨後記者追問，有證據可以證明嗎？賴清德說，門牌號碼就是一個證明，而且新北市政府也可以去調航照圖就可以看得出來，「可以看新北市政府發給我家門牌號碼的日期，或者他可以去調航照圖就可以證明，新北市政府可以做這些事情，就可以釐清社會的疑慮。」

賴清德說，如果有需要配合，包括各種提供資料，或者是說要進行怎麼樣的程序，他都願意。基本上就是當時挖煤礦的時代，那一排都是工寮，那邊住的很多人都是工寮，並不是大家所想像的情況。

賴清德

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