侯友宜提政見 逾65歲排富健保免費 估400萬人受惠

國民黨總統參選人侯友宜。(記者蘇健忠／攝影)

台灣即將步入超高齡社會，每五人就有一人是65歲以上老年人口，全台老人健保 補助卻「一國多制」；國民黨總統參選人侯友宜 昨天表示，未來當選總統，65歲以上長輩及55至64歲原住民 長者，都享有排富全額補助健保，「老人健保免費，一個都不能少」。

不過，隨著高齡者增加，補貼經費若由稅收挹注財源，等同再一次剝奪青年世代。對於後續稅制改革措施，據了解，侯競辦已在研議配套措施。

行政院長陳建仁昨天表示，他會請衛福部在遵守財政紀律、不要壓縮到弱勢團體照顧的經費外作研議；而針對65歲以上老人健保補助的部分，六都及一些縣市都已經在實施，「並不是首創」。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲早在台北市長任內，就率先補助65歲以上長者健保費，樂見其他參選人跟進。

對老人健保補助，中央補助年滿70歲的中低收入者；65歲至69歲則由各縣市加碼補助。基隆市、新北市沒有排富標準，台北市、桃園市有綜合所得稅20%以下的排富門檻，台中市、台南市、高雄市則是綜所稅5%以下補助。原住民55至64歲健保補助，僅有台北、桃園、台中、台南。

侯友宜昨天啟動「侯友宜來改變—檢討老人健保」，在台北市中山區崇實區民活動中心宣布政見。他說，這陣子走訪中南部縣市，聽到許多家有長輩者反映，老人健保補助是「一個台灣、兩種制度」，65歲以上老人補助只有六都和基隆市有；且現行老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，也對高齡者不公平。他說，未來他擔任總統，老人健保免費，65歲以上長輩、55至64歲原民長者，享有排富的全額補助健保。

侯友宜說，排富以綜所稅20%為目標，預計將有400萬名長輩享有健保免費優惠，經費預估160億台幣。他日前宣布醫療政見五箭時，曾強調健康支出醫療應達到GDP 8%，該經費就從這裡支出，讓全台一致補助標準，打破城鄉差距。