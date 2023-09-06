我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

侯友宜提政見 逾65歲排富健保免費 估400萬人受惠

台灣新聞組／台北6日電
國民黨總統參選人侯友宜。(記者蘇健忠／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜。(記者蘇健忠／攝影)

台灣即將步入超高齡社會，每五人就有一人是65歲以上老年人口，全台老人健保補助卻「一國多制」；國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，未來當選總統，65歲以上長輩及55至64歲原住民長者，都享有排富全額補助健保，「老人健保免費，一個都不能少」。

不過，隨著高齡者增加，補貼經費若由稅收挹注財源，等同再一次剝奪青年世代。對於後續稅制改革措施，據了解，侯競辦已在研議配套措施。

行政院長陳建仁昨天表示，他會請衛福部在遵守財政紀律、不要壓縮到弱勢團體照顧的經費外作研議；而針對65歲以上老人健保補助的部分，六都及一些縣市都已經在實施，「並不是首創」。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲早在台北市長任內，就率先補助65歲以上長者健保費，樂見其他參選人跟進。

對老人健保補助，中央補助年滿70歲的中低收入者；65歲至69歲則由各縣市加碼補助。基隆市、新北市沒有排富標準，台北市、桃園市有綜合所得稅20%以下的排富門檻，台中市、台南市、高雄市則是綜所稅5%以下補助。原住民55至64歲健保補助，僅有台北、桃園、台中、台南。

侯友宜昨天啟動「侯友宜來改變—檢討老人健保」，在台北市中山區崇實區民活動中心宣布政見。他說，這陣子走訪中南部縣市，聽到許多家有長輩者反映，老人健保補助是「一個台灣、兩種制度」，65歲以上老人補助只有六都和基隆市有；且現行老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，也對高齡者不公平。他說，未來他擔任總統，老人健保免費，65歲以上長輩、55至64歲原民長者，享有排富的全額補助健保。

侯友宜說，排富以綜所稅20%為目標，預計將有400萬名長輩享有健保免費優惠，經費預估160億台幣。他日前宣布醫療政見五箭時，曾強調健康支出醫療應達到GDP 8%，該經費就從這裡支出，讓全台一致補助標準，打破城鄉差距。

侯友宜不忘反酸民進黨，「要跟進也不反對」。但提醒：「來源出處要說喔，免得跟論文一樣變成抄襲。」

侯友宜提老人健保免費。
侯友宜提老人健保免費。

健保 侯友宜 原住民

上一則

大陸全國台企聯會長喊話：盼郭台銘盡早歸隊

下一則

貧窮老人翻倍 年金、存款、保險、房產四缺「活著受罪」

延伸閱讀

沈富雄：藍白組聯合內閣 柯文哲可看管國民黨內亂分子

沈富雄：藍白組聯合內閣 柯文哲可看管國民黨內亂分子
蛋商超思疑雲 農業部挨批謊愈扯愈多 藍籲公開幕後股東

蛋商超思疑雲 農業部挨批謊愈扯愈多 藍籲公開幕後股東
郭台銘宣布參選後 賴柯侯3人支持度下滑

郭台銘宣布參選後 賴柯侯3人支持度下滑
柯蔡新竹同台參拜 侯友宜挾地方執政主場優勢

柯蔡新竹同台參拜 侯友宜挾地方執政主場優勢

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

2023-08-30 12:26

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭