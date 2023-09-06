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大陸全國台企聯會長喊話：盼郭台銘盡早歸隊

台灣新聞組／台北6日電
大陸全國台企聯會長李政宏（右2）5日發表談話指出，「非常期待郭董事長以大局為重，能儘早『歸隊』，和『志同者』一起攜手努力，實現台灣『政黨輪替』的主流民意」。圖為李政宏6月在北京出席研討會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸全國台企聯會長李政宏（右2）5日發表談話指出，「非常期待郭董事長以大局為重，能儘早『歸隊』，和『志同者』一起攜手努力，實現台灣『政黨輪替』的主流民意」。圖為李政宏6月在北京出席研討會。（記者廖士鋒／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選總統後，受到兩岸各界關注。大陸全國台企聯會長李政宏5日發表談話指出，廣大台商「感到非常失望和憂慮」，認為郭台銘的獨立參選無疑是給在野候選人選情雪上加霜；他並喊話郭，「一味逆勢而行，只會親者痛仇者快」，希望郭台銘以大局為重，盡早歸隊。

大陸全國台企聯官方微信號5日中午刊出李政宏上述談話。李政宏表示，2016年以來，由於眾所周知的原因，兩岸交流陷入困境，兩岸關係形勢複雜嚴峻、動盪不安，台灣民眾生活深受其害、民怨沸騰。「因此，大多數台灣民眾希望明年台灣大選實現『政黨輪替』。要完成這一目標，需要『非綠』力量放下成見、團結一致」。

他強調，郭台銘的獨立參選「無疑是給在野候選人選情雪上加霜」。李政宏提到，郭董事長是成功的大企業家，「應深知講誠信、有情懷才能得到更多的支援、承擔更大的責任。獨立參選和整合參選就在一念之間，是非成敗大家都看得很清楚。一味逆勢而行，只會親者痛仇者快」。

最後李政宏強調，台商和眾多台灣鄉親一樣，「非常期待郭董事長以大局為重，能盡早『歸隊』，和『志同者』一起攜手努力，實現台灣『政黨輪替』的主流民意」。

郭台銘宣布參選總統，世界客屬總會理事長暨國民黨中常委范成連因現身同台，國民黨昨天火速祭出停止黨權兩年處分。郭台銘為范抱屈，表示范成連不是替他站台，「是義民廟邀請我去，范成連是世界客屬總會理事長，他能不參加嗎？」並說國民黨對付同志比對付敵人還凶殘，不曉得在怕什麼。

至於副手人選，郭提出四點特質：第一是能力要比他強；第二肯定是位女性：第三要與他有互補性，對他將來在各種施政議題上能給予協助；最後一點則是希望盡量減少政治色彩。

截至目前，大陸官方並未對郭台銘宣布獨立參選有任何直接的回應。

郭台銘 國民黨 微信

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