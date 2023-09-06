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選舉政見戰 侯友宜：很開心民進黨馬上兌現他的政見

記者葉德正／新北6日電
新北市長侯友宜表示，樂見民進黨兌現他的政見。（記者葉德正／攝影）
新北市長侯友宜表示，樂見民進黨兌現他的政見。（記者葉德正／攝影）

民進黨、民眾黨總統參選人賴清德、柯文哲今都要提出競選政見，推出多波政見的國民黨總統參選人侯友宜今被問到是否擔心政見被抄襲時表示，民進黨8年來很多政策都沒照顧到所有台灣人，身為總統參選人提出有感政策、解決人民痛苦是他參選最大目的，大家願跟著做他都肯定，包括他講觀光、巴氏量表中央就開放跟著做，他講老人健保中央就要研議，「民進黨馬上可以兌現我總統政見，我很開心」。

侯友宜昨提65歲以上長者排富健保全額補助，中央衛福部指可能排擠其他社福預算，反而造成世代不公，造成年輕人負擔。

侯友宜回應，老人健保補助目前是一個國家、有兩種不一樣制度，很多縣市財政困難底下，長者有相對被剝奪感，他才會提出排富補助老人健保，但基本大部分都是免費，「不要遺忘任何一個人」。

侯友宜說，他的經費說得很清楚，很多長者生活上必須仰賴年輕人，健保費也是年輕人在繳，在健保上給予長者照顧，年輕人負擔也能更少一點，且長輩這一生在這塊土地成長奉獻，更應該細心照顧他們，讓他們可以健康快活。

對綠營質疑新北市2011年取消65歲以上健保費補助，改為一年3000元的健康補貼，侯友宜說，新北對69萬長輩從一開始就照顧得無微不至，包括過年過節相關支持，還有銀髮俱樂部、關懷照顧據點、日照中心，都做得最多最完善，對老人健康照顧都是全力以赴。

柯文哲指健保補助在台北市就有做，侯友宜說，新北對老人健康照顧，不管是健保、各項樂活、在地安養都是全力在做，他到其他各縣市，都聽到很多人對老人健保補助關心，這次推出的不只六都，而是全國一體適用，「老人健保我來補助，讓你免繳、免煩惱」。

對於鴻海創辦人郭台銘昨晚也跟進巴氏量表，侯友宜說，好的政策大家肯定，我們都樂見解決人民痛苦。

各界跟進相關政策，侯友宜強調，拿出來的政見大家願意跟著一起做他都是肯定， 包括他講老人健保補助行政院說要研議「真的不錯」，但他也說，就像論文一樣，來源出處要講清楚，能夠解決人民問題他都樂見。

健保 侯友宜 民進黨

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