選舉政見戰 侯友宜：很開心民進黨馬上兌現他的政見

新北市長侯友宜表示，樂見民進黨兌現他的政見。（記者葉德正／攝影）

民進黨 、民眾黨總統參選人賴清德、柯文哲今都要提出競選政見，推出多波政見的國民黨總統參選人侯友宜 今被問到是否擔心政見被抄襲時表示，民進黨8年來很多政策都沒照顧到所有台灣人，身為總統參選人提出有感政策、解決人民痛苦是他參選最大目的，大家願跟著做他都肯定，包括他講觀光、巴氏量表中央就開放跟著做，他講老人健保 中央就要研議，「民進黨馬上可以兌現我總統政見，我很開心」。

侯友宜昨提65歲以上長者排富健保全額補助，中央衛福部指可能排擠其他社福預算，反而造成世代不公，造成年輕人負擔。

侯友宜回應，老人健保補助目前是一個國家、有兩種不一樣制度，很多縣市財政困難底下，長者有相對被剝奪感，他才會提出排富補助老人健保，但基本大部分都是免費，「不要遺忘任何一個人」。

侯友宜說，他的經費說得很清楚，很多長者生活上必須仰賴年輕人，健保費也是年輕人在繳，在健保上給予長者照顧，年輕人負擔也能更少一點，且長輩這一生在這塊土地成長奉獻，更應該細心照顧他們，讓他們可以健康快活。

對綠營質疑新北市2011年取消65歲以上健保費補助，改為一年3000元的健康補貼，侯友宜說，新北對69萬長輩從一開始就照顧得無微不至，包括過年過節相關支持，還有銀髮俱樂部、關懷照顧據點、日照中心，都做得最多最完善，對老人健康照顧都是全力以赴。

柯文哲指健保補助在台北市就有做，侯友宜說，新北對老人健康照顧，不管是健保、各項樂活、在地安養都是全力在做，他到其他各縣市，都聽到很多人對老人健保補助關心，這次推出的不只六都，而是全國一體適用，「老人健保我來補助，讓你免繳、免煩惱」。

對於鴻海創辦人郭台銘昨晚也跟進巴氏量表，侯友宜說，好的政策大家肯定，我們都樂見解決人民痛苦。

各界跟進相關政策，侯友宜強調，拿出來的政見大家願意跟著一起做他都是肯定， 包括他講老人健保補助行政院說要研議「真的不錯」，但他也說，就像論文一樣，來源出處要講清楚，能夠解決人民問題他都樂見。