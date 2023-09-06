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新竹球場翻版? 桃捷機廠遷址 議員：前市府爛泥充數

台灣新聞組／桃園6日電
桃捷綠線北機廠遷往滲眉埤，環保局斥資台幣1億3800萬元整土，桃園市議員朱珍瑤5日指控根本「爛泥充數」，宛如新竹棒球場翻版。(圖：桃園市捷工局提供)
桃捷綠線北機廠遷往滲眉埤，環保局斥資台幣1億3800萬元整土，桃園市議員朱珍瑤5日指控根本「爛泥充數」，宛如新竹棒球場翻版。(圖：桃園市捷工局提供)

桃園市前市長鄭文燦2019年宣布捷運綠線北機廠由G13a站遷往滲眉埤，當時滲眉埤有土壤汙染問題，環保局斥資1億3800萬元(台幣，下同，約432萬3321美元)整土，鄭視察還稱讚整治效果佳，但桃園市議員朱珍瑤昨天指控根本「爛泥充數」，新市府接手發現地基土壤強度無法蓋捷運機廠，另外花約8億元用水泥固化，宛如新竹棒球場翻版，不排除向檢調、監察院檢舉。

朱珍瑤直指錯誤的政策比貪汙更可怕，前市府環保局和捷運工程局橫向聯繫出很大問題，點名兩名前局長要為浪費近10億公帑負責，也質疑鄭文燦把爛攤丟給現任市長張善政

桃園市前捷工局長陳文德表示不方便評論，環保局前局長呂理德至截稿前未獲回應。捷工局離職官員表示，當初就是各做各的，環保局改善土汙，捷工局負責北機廠工程，環保局不必處理地基強度問題，不是浪費公帑或弊案。

環保局水保科長朱健瑋表示，接獲改善有害土壤任務，引進含水量35%的土方回填，並非汙泥，捷工局事先未說明該用什麼標準的土方，土壤改善工程2021年完工，整治以後交由捷工局接手。

捷工局副總工程師魏光譽說，新市府發現滲眉埤地基有沉陷問題，強度不符合工程標準，要能承載捷運重量，土壤壓密度要達90%，含水率要10%以下；接手後決定另用水泥混合提高強度，估總經費要6至8億元，目前進度接近50%。

朱珍瑤昨在議會國民黨團舉行記者會指出，桃園檢調2015年查出大園和蘆竹交界的滲眉埤土壤遭宇鴻科技偷排有毒廢液汙染，但宇鴻不願負責，桃園市府執行假扣押；鄭文燦2019年初宣布捷運綠線北機廠由G13a站遷往滲眉埤，先由環保局花2年斥資1億3800萬元整治汙染，2021年交付給捷工局使用。

朱珍瑤表示，如果鄭文燦任內捷工局、環保局能協調好，就不會花到10億元，浪費這麼多公帑；究竟誰下令引進含水率過高的土方？是誰在一手遮天？

桃園市議會民進黨團表示，當年整治土汙時，捷運機廠設計尚未定案，無法精算所需夯實土壤量，2021年滲眉埤解除土汙列管，捷工局才能進場做地質改良，並非朱珍瑤所稱重複施工、浪費公帑。

台大土木系教授、桃園市公共工程總體檢委員會總顧問李鴻源說，整件工程的資料都還在市府，整個決策過程應該查清楚，就能找出原因。桃市府表示，已要求環保與捷工局盡速釐清，若有疏失，會追究責任。

捷運 國民黨 張善政

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