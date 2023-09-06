郭信良涉賄起訴 藍民代認新潮流想斷陳亭妃市長路

台南市議會前議長郭信良（中）涉貪5日被起訴，他被羈押近兩個月，移審法院後獲以150萬元台幣交保。（記者黃宣翰／攝影）

台南市議會前議長郭信良，被控夥同服務團隊成員、安南區佃西里長高進見，以「抵費地買賣價差」等理由，向佃西重劃案業者廖堅志索賄1300萬元（台幣，下同，約40.7萬美元），台南地檢署昨依貪汙治罪條例之藉勢藉端勒索財物及收賄罪嫌起訴郭、高，建請從重量刑；廖則被依行賄罪嫌起訴。

高進見承認收到1300萬元，但否認把錢分給郭信良，辯稱收到的款項分別用於簽賭、還債，但檢察官深入追查流向不明款項發現，高分兩次向廖取款後，除了聯絡郭信良、出現在郭家，隔天郭信良相關帳戶就有款項存入，認定郭收賄550萬元、高收賄750萬元，但郭否認收賄。

郭信良及高進見被檢方羈押近兩個月，昨晚移審台南地方法院，法院認為沒繼續羈押必要，裁定郭、高分別以150、50萬元交保，均限制出境出海及限制住居。

檢方起訴指出，高進見知悉佃西重劃案有利可圖，於2019年接洽立程顧問公司負責人廖堅志欲購買抵費地，雙方協議未果，未完成買賣。2021年6月7日，當時擔任議長的郭信良約廖在安南區見面，聲稱「你已答應要便宜賣抵費地給高，怎麼都沒履行？當初若買起來，依現在地價計算，利潤 至少1500萬以上。」

廖沒答應支付所謂「交易未成的損失」，郭、高翌日再約廖洽談，廖擔心郭憑藉議長身分介入佃西重劃案進度，思考日後辦理相關程序可獲郭協助，最後同意支付1300萬元，於6月9日先付500萬元，9月8日再支付800萬元給高。

根據金流資料，第一筆的500萬元，郭分到300萬元，第二筆的800萬元，郭分到250萬元，1300萬元賄款由高進見分得750萬元，郭信良分得550萬元，今年5月發動偵查，7月6日帶回多人偵訊，聲押郭、高獲准，昨天偵結起訴。

檢方認為，郭信良及高進見擔任公務員本應清廉自持，竟為圖一己私益，利用其等身為議長、里長之職務上機會，向轄區土地重劃業者藉勢藉端勒索財物，收取高達1300萬元賄款，有辱官箴應予嚴懲，建請法院從重量刑並宣告褫奪公權。

另外，高進見在檢方啟動偵查後，唯恐犯行曝光而偽造與黃姓友人合資購買抵費地不成、以1300萬元和解的契約，並教唆黃等四人出庭作偽證，檢方另依教唆偽證罪嫌起訴高，依偽證罪嫌起訴黃等四人。

高的辯護律師郭晏甫，今年7月閱卷時，涉以手機翻拍記載重要案情偵訊筆錄傳給高妻，檢方也依洩密罪嫌起訴，同時移付律師懲戒委員會處理；檢方認為郭嚴重違反職業倫理，且阻礙犯罪偵查，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

郭信良涉貪被訴，台南市議會國民黨 團書記長蔡育輝直言是政治報復；他說，民進黨 「新潮流」想斷絕郭的政治盟友、民進黨「正國會」立委陳亭妃下屆參選市長之路，也欲瓦解在野聯盟拱郭再當議長的計畫，郭恐被逼上梁山選立委。

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀則表示尊重司法，外界政治聯想是多餘，讓司法歸司法、政治歸政治。陳亭妃在郭信良遭羈押後表示，希望司法毋枉毋縱，昨天郭信良被起訴，陳亭妃在國外，透過服務處表達「不予回應」。