沈富雄：藍白組聯合內閣 柯文哲可看管國民黨內亂分子

前立委沈富雄（右）在pop radio接受資深媒體人平秀琳（左）專訪時表示，國民黨內有內亂分子，比更生人還不如，如果藍白合作拿下政權，有柯文哲「就近看管」，所謂的牛鬼蛇神也不敢在內閣中放肆，因為柯文哲會跳出來說話。(取自youtube)

最近陸續有新民調公布，前立委沈富雄昨天在POP Radio接受資深媒體人平秀琳專訪時表示，如果國民黨 和民眾黨組聯合內閣，會有互為鯰魚的效用。國民黨內有內亂分子，比更生人還不如，如果藍白合作拿下政權，有柯文哲 「就近看管」，所謂的牛鬼蛇神也不敢在內閣中放肆，因為柯文哲會跳出來說話。

沈富雄認為，侯友宜目前民調常態老三，偶爾第二，是因為國民黨還沒處理好內部的亂臣賊子，還沒使盡全力，要外界「等著看」。柯文哲若想選上總統「這次就算了啦」，如果民眾黨的人當了副總統，又有幾位部長，對民眾黨是成長機會。

沈富雄指出，有兩因素會影響柯文哲的抉擇，第一，柯有多強烈的意志想要下架民進黨 。第二，民眾黨、柯個人對藍白合與否的損益權衡，藍白合不合的關鍵在柯身上，要看有多少選民支持柯。

沈富雄認為，若想下架民進黨，藍白合是逃不掉的；他覺得柯文哲下架民進黨的意願和意志，沒有國民黨強，不過這是相對的，因為國民黨和民進黨是世仇，柯文哲還保留一些空間。

沈富雄認為，侯友宜要想選上，一定要跟柯文哲合作。但對深藍的「孤臣孽子」來講，侯友宜是藍皮綠骨，柯文哲雖嘴上說兩岸一家親但也算是本土的，侯、柯、賴都是本土的，深藍誰都投不下去。