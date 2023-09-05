我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

沈富雄：藍白組聯合內閣 柯文哲可看管國民黨內亂分子

記者歐陽良盈／台北5日電
前立委沈富雄（右）在pop radio接受資深媒體人平秀琳（左）專訪時表示，國民黨內有內亂分子，比更生人還不如，如果藍白合作拿下政權，有柯文哲「就近看管」，所謂的牛鬼蛇神也不敢在內閣中放肆，因為柯文哲會跳出來說話。(取自youtube)
前立委沈富雄（右）在pop radio接受資深媒體人平秀琳（左）專訪時表示，國民黨內有內亂分子，比更生人還不如，如果藍白合作拿下政權，有柯文哲「就近看管」，所謂的牛鬼蛇神也不敢在內閣中放肆，因為柯文哲會跳出來說話。(取自youtube)

最近陸續有新民調公布，前立委沈富雄昨天在POP Radio接受資深媒體人平秀琳專訪時表示，如果國民黨和民眾黨組聯合內閣，會有互為鯰魚的效用。國民黨內有內亂分子，比更生人還不如，如果藍白合作拿下政權，有柯文哲「就近看管」，所謂的牛鬼蛇神也不敢在內閣中放肆，因為柯文哲會跳出來說話。

沈富雄認為，侯友宜目前民調常態老三，偶爾第二，是因為國民黨還沒處理好內部的亂臣賊子，還沒使盡全力，要外界「等著看」。柯文哲若想選上總統「這次就算了啦」，如果民眾黨的人當了副總統，又有幾位部長，對民眾黨是成長機會。

沈富雄指出，有兩因素會影響柯文哲的抉擇，第一，柯有多強烈的意志想要下架民進黨。第二，民眾黨、柯個人對藍白合與否的損益權衡，藍白合不合的關鍵在柯身上，要看有多少選民支持柯。

沈富雄認為，若想下架民進黨，藍白合是逃不掉的；他覺得柯文哲下架民進黨的意願和意志，沒有國民黨強，不過這是相對的，因為國民黨和民進黨是世仇，柯文哲還保留一些空間。

沈富雄認為，侯友宜要想選上，一定要跟柯文哲合作。但對深藍的「孤臣孽子」來講，侯友宜是藍皮綠骨，柯文哲雖嘴上說兩岸一家親但也算是本土的，侯、柯、賴都是本土的，深藍誰都投不下去。

柯文哲 國民黨 民進黨

上一則

蛋商超思疑雲 農業部挨批謊愈扯愈多 藍籲公開幕後股東

下一則

客運市場旺 華航5大北美航線全賺

延伸閱讀

藍白合有進度？侯友宜陣營：不會排除在野合作可能

藍白合有進度？侯友宜陣營：不會排除在野合作可能
TVBS四腳督民調 賴下滑7%關鍵因素在中間選民?

TVBS四腳督民調 賴下滑7%關鍵因素在中間選民?
劉家昌籲韓出來「現在是好時機」 釀1225罷侯友宜

劉家昌籲韓出來「現在是好時機」 釀1225罷侯友宜
TVBS民調：郭台銘宣布參選後 賴柯侯3人支持度下滑

TVBS民調：郭台銘宣布參選後 賴柯侯3人支持度下滑

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

2023-08-30 12:26
音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照

劉家昌：中華民國被國民黨走到盡頭了、藍軍死不瞑目

2023-08-28 14:23

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬