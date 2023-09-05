柯蔡新竹同台參拜 侯友宜挾地方執政主場優勢

國民黨總統參選人侯友宜出席義民節祭祀大典，新竹縣長楊文科陪同。民眾黨總統參選人柯文哲（圖左）在同場活動與義民廟董事長林光華握手致意。(記者胡經周／攝影)

新竹縣新埔褒忠亭義民廟昨舉辦祭祀大典，繼前天鴻海創辦人郭台銘 參拜後，民眾黨總統參選人柯文哲昨天第一個到場，蔡英文總統比柯晚十分鐘抵達後，柯蔡兩人難得同台參拜；國民黨總統參選人侯友宜 則比兩人晚40分鐘抵達現場，挾地方執政主場優勢，新竹縣長楊文科致詞直稱「台灣就需要侯友宜」，支持者高喊「總統好」。

蔡與柯的座位在廟方安排下，不僅隔條走道，中間還分別有楊文科、客委會主委楊長鎮相隔，雙方雖有揮手打招呼，但全程零互動。原本民進黨總統參選人賴清德 也表達出席之意，因主持十大傑出青年記者會而缺席。

柯、蔡離開後，楊文科親自到門口冒雨等候侯友宜，支持者夾道歡迎，不斷高喊「總統好、侯市長凍蒜」，侯和支持者握手打招呼，原本嚴肅的祭典瞬間熱鬧起來。

侯以一句客家話介紹自己，並提及新北有許多客家人口，他要延續客家歷史、推廣客家文化，讓客語深耕。楊文科致詞直稱「台灣就需要侯友宜」，並暗酸前天到訪的郭台銘，直指郭所說硬頸精神是不知變通意思，且客家精神非拚鬥，而是團結合作。