「台灣國慶日」再現 藍轟：不倫不類

國慶主視覺曝光。(記者邱德祥／翻攝)

雙十國慶將至，國慶籌備委員會昨天公布國慶主視覺，今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，主視覺以國旗紅藍白三原色構成，卻依舊不見「中華民國 」文字。對於Taiwan National Day（台灣國慶日）成為主題內容，慶籌會秘書長花敬群說，去年國人接受度高，因此沿用該英文名稱。

但雙十國慶的英文被叫「Taiwan National Day」，引發藍白陣營批評。國民黨 立委林德福表示，中華民國的國慶日是慶祝國家慶典，這是何等神聖的日子，民進黨 政府竟然沒有把中華民國放在裡面，這麼做只會讓國際友人笑掉大牙。

民眾黨立委張其祿表示，各界對國慶英文名稱尚未有共識，蔡總統自己也常說「中華民國台灣」，建議雙十國慶英文名稱，可以折衷使用「ROC（Taiwan）National Day」，免得讓外界覺得有「偷渡」台獨意味的嫌疑，讓原本該更團結的日子，因為名稱未達共識產生分歧，造成社會分裂。

外界批評，雙十國慶慶祝的是中華民國建國，怎麼會用「台灣」作為主詞？假如非要視「台灣」作為本國國名，又怎麼會與中華民國的同一天生日？總統府此番稱呼令人疑惑，10月10日到底是要慶祝中華民國生日，還是慶祝「台灣國」生日？

批評者說，平時民進黨政府「偷吃步」，每每說到國名，常稱「中華民國台灣」，大家睜一隻眼閉一隻眼，反正社會尚未對此達成共識，但國家生日如此正式的場合，稱呼怎能再打馬虎眼？總統府對外稱Taiwan National Day，在國際間把Republic of China藏了起來，究竟把中華民國放到了何處？又是不是有藐視憲法之嫌？

林德福說，民進黨每次在國外就說我國是中華民國，在國內就搞這種模稜兩可的意識形態；且蔡英文總統當初就職時，宣示自己是中華民國總統，憲法也明白規定國家名稱，結果國家慶典都用台灣，實在是不倫不類。

國民黨總統參選人侯友宜昨晚透過臉書表示，我們的國家是中華民國，政府不該帶頭遺忘，甚至抹滅；如果就連國慶日，政府都選擇將「中華民國」四個字藏起來，這樣的政府，心中還有國家？還是民進黨想向世界宣告，「中華民國」已不存在？民進黨總統參選人賴清德陣營昨沒有回應。