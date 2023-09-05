我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

記者鄭媁／台北5日電
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

台灣民意基金會民調指出，48%不支持鴻海創辦人郭台銘郭獨立參選總統。郭台銘5日表示，獨立參選是過程，他的唯一目標，就是下架民進黨，下架賴清德，換人執政。民調問題問他讓賴清德躺著選嗎？他絕對不支持，但這是過程，他有那麼笨嗎？他有那麼傻嗎？

郭台銘前往東門市場和攤販互動，他表示，現在的民調問卷都有問題，他獨立參選目的，是為了要整合三組人選。東門市場主委也說，他們不相信民調是真的，他上周在台北市，前天在新北市，計程車司機工會活動，席開200桌，他敬酒快兩小時，主流媒體最後統統剪掉畫面。郭抱怨媒體沒有真實反映民意，一個新聞機構要讓百姓看到真相，不是一開始就站在哪個候選人。

郭台銘說，他獨立參選再三強調，這是過程，他不笨也不傻，說他保送民進黨，為何民進黨媒體開始對他輪番攻擊。現在是綠媒、藍媒都對他攻擊；如果他不出來，民進黨反而穩贏的。

郭台銘表示，他是唯一一位中華民國派的候選人，他不受美國控制，所以美國不喜歡他，他不受中國大陸國台辦控制，所以中國大陸也不喜歡他，中華民國為什麼要受到人家控制，他大聲說是中華民國、金門和平宣言，一中各表，中華民國和中華人民共和國兩邊政府坐下來談。

郭台銘說，他最近馬上成立公司，2000萬美元過去，要成立行動機構，邀請跨黨派、跨族群、跨世代討論和平，大家就說他是台獨；賴清德兩次邀習近平吃飯，這就不算台獨，他站在中華民國立場去邀對岸坐下來談，就叫台獨，這什麼邏輯，他不知道。

郭台銘指出，藍綠媒體都在攻他，表示他不受美國控制、也不受中共國台辦控制，他已經73歲了，從出生那天中華民國就被中美兩個強權控制，希望中華民國要走出來，他現在正在走一條比較困難的路，這樣才能保持中華民國主體的完整。

郭台銘說，他的支持者多數是隱性選民，不善表態，力挺他的計程車司機工會也說，他們幾乎沒接到過民調電話，民調不能測出主流民意；民調問卷製作也是一樣，只單問贊不贊成郭台銘獨立參選，讓賴清德躺著選？他有那麼笨嗎？有那麼傻嗎？他的目的是協助賴清德嗎？

郭台銘表示，他這輩子只跟賴清德見過一次面，就在金門和平宣言那次，他的唯一目標，就是下架民進黨，下架賴清德，換人執政。

郭台銘 中華民國 賴清德

上一則

地緣政治緊張、兵役延長 台灣移民潮升溫

延伸閱讀

曝副手人選4條件 郭台銘：一定是女性 最短時間公布

曝副手人選4條件 郭台銘：一定是女性 最短時間公布
TVBS四腳督民調 賴下滑7%關鍵因素在中間選民?

TVBS四腳督民調 賴下滑7%關鍵因素在中間選民?
邱毅：郭台銘有「死亡筆記本」 記滿國民黨誰拿了錢

邱毅：郭台銘有「死亡筆記本」 記滿國民黨誰拿了錢
TVBS民調：郭台銘宣布參選後 賴柯侯3人支持度下滑

TVBS民調：郭台銘宣布參選後 賴柯侯3人支持度下滑

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

2023-08-30 12:26
音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照

劉家昌：中華民國被國民黨走到盡頭了、藍軍死不瞑目

2023-08-28 14:23

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬