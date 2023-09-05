傳與高虹安有心結 新竹副市長被請辭 蔡麗清：我很好

民眾黨新竹市長高虹安（右）去年宣誓就職後，與副市長蔡麗清（左）簽署第一份公文。但4日高虹安透過新聞稿宣布蔡麗清離職。(本報資料照片)

新竹市長高虹安昨率市府團隊出訪日本 ，卻在啟程前透過群組發出人事調整新聞稿，宣布副市長蔡麗清卸任，以及民政處、城市行銷處等一級主管異動，9月11日生效。這也是高虹安上任市長8個多月來，離開市府的最高層級官員，引發地方熱議。外傳蔡麗清是被請辭，蔡在臉書 表示「我很好」、「後會有期，期待再相逢」。

高虹安去年12月中公布市府第一波小內閣人事，找來高檢署前檢察官蔡麗清出任副市長，因新竹棒球場工程缺失引發關注，當時外界解讀高向檢方借才，是要倚重蔡在司法上的能力，調查新竹「大秘寶」，蔡也於今年2月擔任市府新竹市立棒球場工程體檢會召集人。

蔡麗清除主持過棒球場幾次會議，也積極與市議會建立互動模式，參加新竹市各項活動。但新竹市府昨突然在媒體群組發布新聞稿，宣布數個局處一級主管人事異動，將於9月11日生效，除了民政處、城市行銷處一級主管異動，蔡麗清、文化局長錢康明等人也將離開市府。

市府上午11時發布新聞稿時，蔡麗清還在主持海葵颱風防災會議。市府指出，副市長人選將擇日另行布達，之後棒球場工程體檢會召集人將改由高虹安擔任。

蔡的離去令外界訝異，她受訪時僅說，個人去留不重要，現階段還是以關注颱風動態與市民安全為主。依法務部頒訂的「檢察官遴選委員會設置及審查辦法」，蔡麗清仍保有申請再任的資格，據了解，蔡去職後不會返回司法界。

高虹安在新聞稿表示，透過這次職務輪調，將發揮互助合作精神，妥善落實政策執行、提升竹市整體競爭力，成為一個積極服務、穩健施政的市政團隊。

民進黨 籍市議員楊玲宜指出，高虹安利用出國簡單發布新聞稿宣布副市長異動，這不是草率，而是刻意精心策畫的技巧，目的是迴避大家的疑問，因為更換副市長茲事體大，常理不會簡單只用新聞稿通知，此舉就是為了迴避更換副市長的原因，以及誰將接任的問題。竹市府則回應，議員的想法太政治化。

高虹安在去年大選時曾稱要揭發「新竹大祕寶」，隨後邀具司法背景的蔡麗清出任副市長，「副手」如何「護法」，引發關注。不過，8個多月過去了，大秘寶尚未找著，蔡麗清就先行離場，市府也未說明原因。據了解，此事恐與高虹安對自己涉貪汙官司沒信心有關，若官司一審判刑，就會直接牽涉副市長代理市長與民眾黨人事布局等問題，這也成為蔡遭撤換的主要原因。

新竹市議員楊玲宜日前曾在政論節目上披露高虹安對蔡麗清心存芥蒂，此事也在地方傳開。不久前，高虹安請蔡麗清到辦公室談市府人事異動案，主動提到要一併異動副市長，蔡坦然接受，就此定案；蔡曾私下對關心的友人說「她要求，我就配合她」，說明離職的主被動關係。

據悉，蔡麗清暫時沒申請回任檢察官，友人判斷她可能轉往企業界服務，甚至就留在新竹地區服務。

蔡麗清出身檢方體系，對市政運作、議會生態、公文處理都不太熟悉；據指出，很長一段時間，市府公文都未進入副市長辦公室，而是由秘書長與市長簽決；今年5月底高虹安開挖新竹棒球場，蔡也疑未收到相關通知。市府與美方廠務專家接洽聯繫，似乎都跳過蔡，地方媒體向蔡詢問棒球場相關資訊，也只會得到「要問市長」的答覆，「高蔡心結」逐漸傳開。

以蔡麗清過去的辦案經驗，調查前市府公共工程應該不難，但棒球場案除找出土壤與排水問題，對於有無不法弊案，至今仍懸而未決。市府內部人員透露，蔡褪下法袍後沒有指揮警調辦案的權力，只能行政調查，但她只在乎法律，卻忘了行政效率，也缺乏政治敏銳度，與高虹安期待有落差。