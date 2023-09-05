遭酸「逐顆工程師」 徐巧芯：高嘉瑜不得不向深綠低頭

國民黨台北市第七選區立委參選人徐巧芯（右）5日早上廣播節目受訪。(取材自網路)

超思進口雞蛋 話題延燒，民進黨 港湖立委高嘉瑜昨天在臉書批爆料的國民黨台北市第七選區立委參選人徐巧芯，酸徐為「逐顆工程師」。對此，徐巧芯今早上廣播節目指，高的發言大概是選情被對手、台灣基進內湖南港立委參選人吳欣岱衝擊，不得不向深綠低頭；「這比被林秉樞打她還要可怕，塔綠班是心靈折磨。」

針對巴西 雞蛋問題，徐巧芯強調說的是抽驗而非逐顆檢驗，已經確定巴西雞蛋品質疑慮，因此，前後批次的也該抽檢以免有漏網之「蛋」，同時也要檢查庫存的雞蛋，依照比例、量體再次抽驗，「農業部不會提出解方，只會不排除告人，我們是幫忙想辦法。」

徐巧芯也說，毒物科醫師都指出氟甲磺氯黴素和氯黴素有致癌風險，2002年就遭禁用，沒想到吳欣岱還形容巴西蛋議題是造謠，她建議吳將這兩項抗生素列為可用藥品的政見提出。

另外，對於高嘉瑜的批評，徐巧芯表達同情，台北市議員王世堅也說雞蛋有問題，就遭到綠營側翼洗版，不跟著黨走，可見高被民進黨逼急，這比林秉樞打高還可怕，塔綠班是心靈上的折磨，在藍大於綠的港湖選區，高嘉瑜沒有被好好保護反遭出征，「想念那個敢說真話的高嘉瑜。」