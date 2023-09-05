我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

遭酸「逐顆工程師」 徐巧芯：高嘉瑜不得不向深綠低頭

記者邱書昱／台北5日電
國民黨台北市第七選區立委參選人徐巧芯（右）5日早上廣播節目受訪。(取材自網路)
國民黨台北市第七選區立委參選人徐巧芯（右）5日早上廣播節目受訪。(取材自網路)

超思進口雞蛋話題延燒，民進黨港湖立委高嘉瑜昨天在臉書批爆料的國民黨台北市第七選區立委參選人徐巧芯，酸徐為「逐顆工程師」。對此，徐巧芯今早上廣播節目指，高的發言大概是選情被對手、台灣基進內湖南港立委參選人吳欣岱衝擊，不得不向深綠低頭；「這比被林秉樞打她還要可怕，塔綠班是心靈折磨。」

針對巴西雞蛋問題，徐巧芯強調說的是抽驗而非逐顆檢驗，已經確定巴西雞蛋品質疑慮，因此，前後批次的也該抽檢以免有漏網之「蛋」，同時也要檢查庫存的雞蛋，依照比例、量體再次抽驗，「農業部不會提出解方，只會不排除告人，我們是幫忙想辦法。」

徐巧芯也說，毒物科醫師都指出氟甲磺氯黴素和氯黴素有致癌風險，2002年就遭禁用，沒想到吳欣岱還形容巴西蛋議題是造謠，她建議吳將這兩項抗生素列為可用藥品的政見提出。

另外，對於高嘉瑜的批評，徐巧芯表達同情，台北市議員王世堅也說雞蛋有問題，就遭到綠營側翼洗版，不跟著黨走，可見高被民進黨逼急，這比林秉樞打高還可怕，塔綠班是心靈上的折磨，在藍大於綠的港湖選區，高嘉瑜沒有被好好保護反遭出征，「想念那個敢說真話的高嘉瑜。」

雞蛋 巴西 民進黨

上一則

重搜太魯閣號 又發現1片遺骨和1顆牙齒

下一則

總預算出爐 農業部編列宣傳費破億 居各部會之首

延伸閱讀

徐巧芯控巴西蛋恐致癌 政府謀財又害命 陳吉仲喊告

徐巧芯控巴西蛋恐致癌 政府謀財又害命 陳吉仲喊告
進口巴西蛋恐致血癌 徐巧芯：政府謀財又害命又一樁

進口巴西蛋恐致血癌 徐巧芯：政府謀財又害命又一樁
徐巧芯跑宮廟拚陸戰 許淑華諷殺神殺佛

徐巧芯跑宮廟拚陸戰 許淑華諷殺神殺佛
館長點名高嘉瑜：護航賴品妤不談綠電 對她非常失望

館長點名高嘉瑜：護航賴品妤不談綠電 對她非常失望

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

2023-08-30 12:26
音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照

劉家昌：中華民國被國民黨走到盡頭了、藍軍死不瞑目

2023-08-28 14:23

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬