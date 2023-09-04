侯友宜允提高軍人薪資 柯文哲籲國防資源均衡分配

左起為國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德。（記者許正宏／攝影、新北市新聞局提供、總統府提供）

昨天是九三軍人節，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 表示，若當選總統會提高軍人薪資，強化個人專才與未來就業的連結，全面檢討退撫法及人事升遷制度。民眾黨總統參選人柯文哲則主張國防預算 要達GDP的3％，強調均衡分配。民進黨總統參選人賴清德 肯定蔡政府國機國造和國艦國造計畫已陸續達成目標。

侯友宜昨取消選舉行程，坐鎮新北市防颱，在視察防颱空檔到樹林忠靈祠主持秋祭。媒體問，國民黨主席朱立倫稱現在有很多自私自利的人，覺得是指誰？侯友宜聽了大笑，拍了拍一旁記者肩膀笑說：「不會是你，哈哈哈。」

侯友宜隨後在臉書以「軍人保衛國家人民，我們要作為軍人後盾」為題指出，國軍將士以血肉之軀堅定守護，才有今日的中華民國，才有台澎金馬的自由與民主，「我們不能忘記，政府更不該遺忘。」

侯友宜表示，兩岸和平穩定、台灣遠離戰火，是全體國軍與民眾最大的盼望，但這幾年民進黨執政，兩岸兵凶戰危的局勢，使和平與戰爭的天平不斷朝危險的另一端傾斜，這不僅是全國軍民的擔憂，也是國際共同憂慮。

侯友宜認為，在這樣的危險現狀下，必須提升國防自衛能力，然而在不斷強調武器與載具的同時，政府卻忘記了「人」，全體國軍弟兄，才是決定國防實力最重要的靈魂。他承諾，選上總統後一定會提高軍人薪資，全面檢討退撫法以及人事升遷制度。

賴清德昨陪同蔡英文總統赴忠烈祠主持秋祭忠烈殉職人員典禮，事後也在臉書感謝國軍弟兄姊妹守護國家安全。

賴清德說，國軍是國家安全的根本，給予國軍最大的支持，是政府的責任。他肯定蔡英文總統與全體國軍，7年多來的共同努力下，國軍戰力品質持續提升，國機國造和國艦國造計畫已陸續達成目標，同時推動「新制教召」及「強化全民國防兵力結構調整方案」，透過革新和調整，多面向提升國軍戰力。

中央社報導，柯文哲也透過臉書發文表示，行政院剛推出的國防總預算達到台幣6068億元，創下歷史新高，軍購大幅增加，但攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費，卻不增反減。

他主張國防預算要達到GDP的3%，且軍事預算的人員維持、作業維持及軍事投資等3大部分，必須均衡分配，建立現代化的軍隊，達到國防自主的目標。