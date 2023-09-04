侯友宜允提高軍人薪資 柯文哲籲國防資源均衡分配
昨天是九三軍人節，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，若當選總統會提高軍人薪資，強化個人專才與未來就業的連結，全面檢討退撫法及人事升遷制度。民眾黨總統參選人柯文哲則主張國防預算要達GDP的3％，強調均衡分配。民進黨總統參選人賴清德肯定蔡政府國機國造和國艦國造計畫已陸續達成目標。
侯友宜昨取消選舉行程，坐鎮新北市防颱，在視察防颱空檔到樹林忠靈祠主持秋祭。媒體問，國民黨主席朱立倫稱現在有很多自私自利的人，覺得是指誰？侯友宜聽了大笑，拍了拍一旁記者肩膀笑說：「不會是你，哈哈哈。」
侯友宜隨後在臉書以「軍人保衛國家人民，我們要作為軍人後盾」為題指出，國軍將士以血肉之軀堅定守護，才有今日的中華民國，才有台澎金馬的自由與民主，「我們不能忘記，政府更不該遺忘。」
侯友宜表示，兩岸和平穩定、台灣遠離戰火，是全體國軍與民眾最大的盼望，但這幾年民進黨執政，兩岸兵凶戰危的局勢，使和平與戰爭的天平不斷朝危險的另一端傾斜，這不僅是全國軍民的擔憂，也是國際共同憂慮。
侯友宜認為，在這樣的危險現狀下，必須提升國防自衛能力，然而在不斷強調武器與載具的同時，政府卻忘記了「人」，全體國軍弟兄，才是決定國防實力最重要的靈魂。他承諾，選上總統後一定會提高軍人薪資，全面檢討退撫法以及人事升遷制度。
賴清德昨陪同蔡英文總統赴忠烈祠主持秋祭忠烈殉職人員典禮，事後也在臉書感謝國軍弟兄姊妹守護國家安全。
賴清德說，國軍是國家安全的根本，給予國軍最大的支持，是政府的責任。他肯定蔡英文總統與全體國軍，7年多來的共同努力下，國軍戰力品質持續提升，國機國造和國艦國造計畫已陸續達成目標，同時推動「新制教召」及「強化全民國防兵力結構調整方案」，透過革新和調整，多面向提升國軍戰力。
中央社報導，柯文哲也透過臉書發文表示，行政院剛推出的國防總預算達到台幣6068億元，創下歷史新高，軍購大幅增加，但攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費，卻不增反減。
他主張國防預算要達到GDP的3%，且軍事預算的人員維持、作業維持及軍事投資等3大部分，必須均衡分配，建立現代化的軍隊，達到國防自主的目標。
上一則
貧窮世襲、工作窮忙、高齡貧窮 台灣陷「體感貧窮」
下一則
FB留言