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針對蔣萬安？蔡政府公布共機擾台時機被批雙標

記者林麗玉／台北4日電
台北市長蔣萬安日前出訪上海參加雙城論壇，蔡政府卻破例安排國防部在蔣萬安出發日，發布軍機擾台資訊，國安會秘書長也喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安日前出訪上海參加雙城論壇，蔡政府卻破例安排國防部在蔣萬安出發日，發布軍機擾台資訊，國安會秘書長也喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安日前出席上海雙城論壇，隨行出訪的政治大學外交系副教授黃奎博昨引用聯合報社論指出，國防部在蔣萬安出發日，發布軍機擾台資訊，國安會秘書長還喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」，擺明刻意針對蔣。國防部今天回應，國軍適時登中共執行聯合戰備警巡及遠海長航等資訊發布，並非針對特定政治人物及事件。

聯合報社論昨天提到，雙城論壇能淡化政治味，本身就是政治的藝術。相比大陸展現彈性，不堅持依慣例安排國台辦主任、上海市委書記出場；蔡政府卻破例安排國防部在蔣萬安出發日發布及時軍機擾台資訊，就算陸方以客為尊是統戰，蔡政府為何急著給蔣萬安穿小鞋？

黃奎博指出，國防部過去都是隔天發布共軍軍演，但蔣萬安出發當天卻破例當天及時發布，還喊話「要求中共不再軍演」；對比去年美國眾議院議長裴洛西訪台，當時中共飛彈已飛過台北，民進黨政府祕而不宣，日本媒體報導後台灣人民才知。

「蔡政府根本是雙標。」黃奎博說，蔡政府應積極去思考，未來基於讓國民更有憂患意識，加強國民心防，所有的共機繞台都應該要當天隨時公布，才能更有效果及能見度，甚至讓刷手機的年輕人也要看得到。

對此，國防部回應表示，國防部自2020年9月16日起，每日主動公布台海周邊共軍機、艦動態。若偵獲共軍實施聯合戰備警巡、大型軍演等，將視其意圖及威脅程度，適時公布相關訊息。

國防部進一步說，以今年7、8月為例，國防部除每日定時公布海、空區域動態外，並於7月4、11、12、13、20、21、30日，以及8月6、9、19、29日，針對中共執行聯合戰備警巡及遠海長航等資訊適時發布，並非針對特定政治人物及事件。

國防部 中共 共軍

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