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副手人選已找到 郭台銘保密到家：不能透露

台灣新聞組／台北4日電
鴻海創辦人郭台銘對副手人選保密到家。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘對副手人選保密到家。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，並辭任鴻海董事。郭台銘競選辦公室發言人黃士修昨天受訪表示，郭台銘說副手人選已經找到，而且也聯繫保全、保險公司，未來將以運鈔車的規格運送連署書，對民眾個資進行最嚴謹的防護。

媒體昨天追問副手人選，郭台銘說，現在已經變成猜謎遊戲，代表「我們應該保密的很到家」；究竟副手是商界還是政界人士，郭說，不能透露。外傳「第一名模」林志玲已成為郭副手人選的徵詢對象，郭未多作回應。

林志玲透過經紀人回應表示：「姐姐對政治不甚了解，只希望大家健康社會平和世界和平天天快樂。如果真的是姐姐～那就會變成barbie land了。」

至於辭去鴻海董事是否因擔心影響股價？郭說，四年內董事會他沒有一次參加過，這次經媒體提醒，他才發現忘了辭，這是作業程序的疏忽，因此趕快辭，既然交給專業的人去經營，就應該放手讓他們去經營，對接班人與團隊非常有信心。

對於將以運鈔車的規格運送連署書，郭說，如何保護每一位連署者，要用最高規格保護個資，甚至資料傳送也要用最高等級；他沒說要用運鈔車，「這是製造出來的話題」。

距離郭台銘領表申請參與連署已剩不到兩周，黃士修表示，現在正緊鑼密鼓租借場地、動用人力，在全國各縣市部署站點，即將準備就緒，就等連署起跑。

郭台銘 鴻海 林志玲

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