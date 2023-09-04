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客家票 客家大老：綠已動員 藍白還拖拉

台灣新聞組／台北4日電
圖為副總統賴清德（中）4月時出席新竹縣新埔褒忠義民廟春祭大典，在致詞時還全程用客語發音，顯示相當重視客家族群。(本報資料照片)
圖為副總統賴清德（中）4月時出席新竹縣新埔褒忠義民廟春祭大典，在致詞時還全程用客語發音，顯示相當重視客家族群。(本報資料照片)

台灣客家族群約四百多萬人，向來是選舉兵家必爭之地，各陣營總統參選人近期都加快腳步搶攻，新竹縣前縣長范振宗分析，目前欲角逐總統的各陣營搶攻客家票源各有優勢，但究竟「有誰長期關心客家族群」？若要有效取得票源，須深觸客家族群的「心」，而非給人一種為了選票跑行程的觀感。

新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟是北台灣客家人的信仰中心，新竹縣前縣長、褒忠亭義民廟董事長林光華是民進黨創黨大老，他說，郭台銘昨天到義民廟，有人說是「拔賴清德的樁」，他認為想太多，郭還要連署，藍白整合也還沒個譜，相較綠營已開始組織動員，藍白若再拖拉，恐不利後續布局。

客委會調查，客家人口占全台人口比率19.8%，大多分布在桃園市、新竹縣、苗栗縣。范振宗指出，民進黨總統參選人賴清德搶攻客家票源的優勢在於行政資源，民進黨拉攏國民黨出身的前縣長鄭永金，加上鄭永金兒子、竹北市長鄭朝方，利用兩人在地優勢帶動客家族群認同。

至於國民黨總統參選人侯友宜的優勢則在可有效動用在地組織，范振宗指出，新竹縣政治版圖長期藍大於綠，侯友宜可藉由縣長楊文科的行政資源與人脈，積極開拓票源。

至於民眾黨參選人柯文哲是在地新竹市人，早年新竹縣市未分家，柯又是新竹高中校友，這是柯可利用的兩項優勢。

范振宗說，最近宣布投入總統大選的鴻海創辦人郭台銘，最大的優勢就是擁有豐厚財力。

桃園市平鎮褒忠義民祠主委暨國策顧問范振修說，客家庄基層有許多國民黨支持者，對侯友宜爭取客家票有很大機會。不過，民進黨這幾十年成立客家事務部、客委會，積極建設浪漫台三線客家庄，也獲許多客家鄉親認同，有效幫助賴清德爭取客家選票。

范振修說，民眾黨立委賴香伶近年積極在南桃園經營，加上柯文哲對年輕人有吸引力，或許有助柯爭取客家票機會；郭台銘過去雖與客家庄較無淵源，但有可能吸引一些深藍選票。

民進黨 賴清德 郭台銘

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