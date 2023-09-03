大屋頂下／台灣「政治典範轉移」的契機 不能等棄保 只能推一組

「我們都是正港的台灣人」，稍後將告訴各位這句話是誰說的。

這次總統大選可能是牽動台灣政治「典範轉移」（Paradigm Shift）的契機。

郭台銘 宣布參選，在非綠陣營觸發了分趨極端的兩種情緒。一、絕望，覺得只能坐以待斃。二、醒覺，覺得不能坐著等死。

經過數日激盪，我覺得大趨勢似是二超越了一。

郭台銘的動作，不啻使非綠的選情陷入絕境。普遍的覺醒是：不論三咖督、四咖督，若坐視棄保效應自然發展，必是死路一條；因此，非綠陣營必須只推一組正副總統候選人，始是唯一的可能生路，沒有之一。

聽任棄保效應自然發展是非綠的死路一條。賴清德 也許有天花板，但他的工具如「賴蕭（美琴）配」尚未盡出，因此必須估計其得票率有超越當年謝長廷的四十一點五五的潛力。

倘若預估賴的得票率為45％，則非綠的總票數最多僅55％，若在三咖督下，侯柯二組得票只要各超過10％，賴就勝選；另若在四咖督下，則侯柯郭三組，只要各超過5％，賴亦勝選。

因此，若放任棄保自然發展，就是坐以待斃。

所以，「只能推一組」，集中全部非綠選票與賴清德對決，就成了唯一的可能生路。

首先，非綠陣營必須正確定位此次大選什麼叫贏？什麼叫輸？贏有贏的層次，輸有輸的層次。

什麼叫做非綠的贏？

一、非綠候選人當選正副總統，是贏。

二、非綠一組未勝選，但在立委選舉形成三黨不過半，也是一種贏。

三、選後非綠在立院宣示組成有意義的聯合制衡，這也是一種贏。

尤其重要的是：四、藍白若只推一組，在選季醞釀出共同政見，且在選後聯合執政或聯合在野制衡，這將是台灣政治數十年來首見的「典範轉移」，其價值及意義更是無比重大。

可從民眾黨及柯文哲的視角來看。柯文哲本是「鐵桿台獨」，如今卻說「民進黨 不是喊台獨就能胡搞瞎搞」。

柯的白色運動，可說就是從「墨綠」，朝向「初心綠／知識綠／民主綠／覺醒綠」的移動過程。倘若此次藍白二者能「只推一組」，其在整合政治板塊及醞釀共同政見的過程中相激相盪，體現了「典範轉移」的成就，就有可能成為台灣脫胎轉骨的歷史契機，使台灣人一舉跳脫民進黨用「台獨胡搞瞎搞」綁架宰制台灣的宿命。倘是如此，這就是非綠的大贏，更是全體台灣人的大贏。贏有贏的層次。

7月16日，太陽花人物黃國昌與網紅館長陳之漢發動「公平正義救台灣」群眾集會，獨派在場外抗議。陳之漢在大太陽下率群眾向身後的總統府高喊：「我們不是中共的同路人。」「我們都是正港的台灣人，不是只有民進黨才是台灣人。」

陳之漢原本也傾民進黨，如今他已不堪忍受「凡是制衡民進黨者，都被打成中共同路人，甚至都被打成不是台灣人」的政治氛圍。

「台灣人」不能被民進黨片面定義。此即文首所說，藍白只推一組，將是「台灣政治典範轉移」的契機，也是「台灣人內涵（定義）轉移」的契機。

台灣人不能忍受隨便被民進黨斥為不是台灣人，台灣人只是想追求民主正義，台灣人也不容民進黨任意扣上「中共同路人」的紅帽子。民進黨建立的「政治典範」，必須推翻。

但是，非綠如果聽任三咖督、四咖督的棄保自然發展，則由於非綠選民徹底絕望，甚至不投票，就必然使賴清德當選，而由於非綠棄投票，尤可能使賴清德的得票率升高，成為顯著的「多數總統」，影響所及，民進黨的立委席次也可能過半。如此，非綠不但大輸，台灣亦再難有從「民進黨的政治典範」中翻身的可能。輸有輸的層次。

此一非綠慘敗的局面，更將延伸至選後。

由於藍白在選季未能「只推一組」，在選後亦未必能組成聯合制衡的態勢。

甚至，倘若是三黨不過半，民眾黨萬一「寧做執政黨／不做在野黨」，反而歸附了民進黨，那不僅是柯文哲的政治自殺，也是台灣政治的又一場大醜聞與大悲劇。

綜上所論，非綠若聽任棄保自然發展，必從選舉本身至選後一路慘輸到底。但若破釜沉舟，抱定「只推一組」，則大選有可能贏；即使輸，立院也可能結成在野聯合制衡，也是贏。尤其在藍白整合過程體現的「台灣政治典範轉移」，更是巨大的勝利。

其實，郭台銘宣布參選，正可提升藍白「只推一組」的必要性及正當性。而且，也不必急著逼郭退場，暫時維持郭的存在，借力使力，可使非綠「只推一組」的期待更加強烈，反而成了正向元素。

只要藍白「只推一組」能夠實現，郭台銘應當即可「見不好就收」，實在想不出他有什麼非要選擇做歷史罪人及歷史丑角的理由。

總之，非綠若不想坐以待斃，就不能走「藍白棄保」的路，倘非有一組主動退讓，就必須「藍白合」或「藍白配」。這當然是極為巨大的工程，因此必須有極大的空間及時間來轉彎。如今的問題是，時間已是極度緊迫了，所以必須走「壓縮空間／換取時間」的路徑，也就是藍白必須先約定盡快正式放出「非綠只推一組」的共識與承諾，先穩住人心，高懸期待，然後在這個「壓縮的空間」下，再來商定「如何合／如何配」的問題。

此一共識與承諾及早宣布後，退路空間沒了，卻可爭取到折衝與醞釀的時間；藍白的頭部自己慢慢轉彎，引導各自的支持者也慢慢轉彎。這個工程實是置諸死地而後生的唯一寄望。

賴清德縱有勝選的可能性，但這位「務實台獨工作者」若就任總統後，其內外交迫的情勢亦屬必然。

亦即，他極可能贏在選舉，輸在選後。

因此，非綠陣營應當將「台灣政治的典範轉移」及「台灣人的內涵（定義）轉移」置於上位思維，做為「藍白合／藍白配」的最高號召，若能以此義說服感動選民，則選情就可能翻轉，或縱使輸在選舉，仍可贏在選後。此即贏有贏的層次。

大家都是正港的台灣人，只是對民主正義的信仰與追求與民進黨不盡相同。滿口穢語的陳之漢如此說，卻道出了多數台灣人的積鬰與憤懣。

台灣政治久陷藍綠撕裂、統獨分歧的僵局困境，如今大選情勢成為催迫藍白融合的契機。藍保有穩重的傳統基因，白存有靈活的時代元素，正是促生台灣政治「典範轉移」的熔爐。藍白激盪，台灣新生，此一議題本身就蘊有超越總統大選的能量，亦必使大選更具高度與深度，值得珍惜與期待。