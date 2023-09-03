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新竹棒球場黏土比率僅8% 議員批：連國產車品質都沒有

記者張裕珍／新竹3日電
美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen（右2）7月13日訪台進行新竹市立棒球場檢測場勘，了解土層情形。（圖：新竹市府提供）
美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen（右2）7月13日訪台進行新竹市立棒球場檢測場勘，了解土層情形。（圖：新竹市府提供）

新竹市議會組成的棒球場設施改善監督小組前天開會，悍創代表在會議上揭露，棒球場紅土成分經檢測，黏土比率僅8%，不僅不符合國際38%到42%的標準，也遠低於棒球場工程統包需求書中的40%，引起與會民代詫異。市議員林彥甫痛批「這根本不是巨佳說的用進口車標準在檢驗，而是連國產車的品質都不到，實在是有夠扯。」

新竹市政府昨天表示，紅土部分，廠商已承諾全部翻新；依據BrightView報告建議的三方案，無論是天然草皮置換工法、人工草皮置換工法或者是區域切溝工法，也建議紅土部分都要全部翻新。

依據新竹市棒球場新建工程統包需求書的工程施作規範，針對紅土成分，要求「紅磚粉45%、黏土40%、石英砂8%、石灰5%、鹽2%」，明確要求紅土要含黏土40%。但美國大聯盟場務專家在7月中訪台檢測場地，並將土壤送進實驗室測試分析，結果呈現黏土比率只有8%。

林彥甫說，終於知道為什麼職棒球員說新竹棒球場的紅土踩起來怪怪的，原來紅土黏土成分僅8%，他批監造廠商及市府工務單位對於沙、清碎石和紅土的材料未有嚴格把關，「連國產車的品質都沒有達到」。

民眾黨議員宋品瑩對此為現任市府抱不平，「我想這就是為什麼台灣上百間實驗室都不願意幫新竹棒球場檢驗土壤，因為一旦說出真相，就要承受被綠營側翼網軍、某美國教授等人的攻擊。」

也身為監督小組成員的民進黨市議員楊玲宜認為，黏土僅8%比率過低，市府應盡速要求廠商改善。綠黨市議員劉崇顯說，內野紅土黏土比率是關鍵，市府的統包要求和廠商施作結果品質差5倍，新竹棒球場規格不符職業水準，應回歸契約檢討改善，希望市府改善要加把勁。

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