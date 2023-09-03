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徐巧芯跑宮廟拚陸戰 許淑華諷殺神殺佛

記者邱書昱／台北3日電
國民黨北市第7選區立委參選人徐巧芯（左三）拚陸戰，與同黨總統參選人侯友宜（右三）到宮廟參拜。(本報資料照片)
國民黨北市第7選區立委參選人徐巧芯（左三）拚陸戰，與同黨總統參選人侯友宜（右三）到宮廟參拜。(本報資料照片)

台北信義、南松山立委選區藍綠上演「雙姝之戰」，國民黨參選人徐巧芯前天與同黨總統參選人侯友宜，赴選區的宮廟參香，徐打點基層地方行程，一掃只會空戰標籤，昨稱要「陸空齊發」，替民眾揭弊、打貪。民進黨籍參選人許淑華認為，基層不是為了選舉才在跑，「殺神殺佛的人，宮廟都很反彈」。

徐巧芯與侯友宜前天參香的松山慈惠堂、奉天宮和慈祐宮在地方富有歷史及威望，徐巧芯也向侯友宜介紹相關人士。地方人士說，有「小雞幫母雞」氣勢，是廟方主委雖為新北市民，但對侯較無接觸，透過徐巧芯牽線，加深認識與印象。

民眾對她的空戰印象多從臉書而來，徐巧芯表示，臉書針對政策議題性會有高觸及率，方向主攻中央等全國性話題，地方則是利用官方社團並進，裡頭也有里鄰長互動、會勘等，目前已有3萬多人加入，她會一路接續舉辦空戰結合陸戰的系列活動。

徐巧芯表示，前期是樹立品牌形象，後期集結空戰陸戰，好比提出的NCC轉型正義、女性凍卵補助、嚴懲詐騙等10項政見皆扣緊民生地方，對手為執政的民進黨，只會淪為橡皮圖章，她會致力於揭弊打貪，為地方民眾發聲。

許淑華說，走訪基層宮廟，很多人不滿徐巧芯「殺神殺佛」的言論，且宮廟基層確實也少見到徐，因此帶著侯友宜拜廟行程，不知是加分還是扣分，此次行程應該是地方人士黨部組織都在全力幫忙。

她認為，針砭政府政策應避免淪為口水戰，刻意提出不實訊息、扭曲誤解變成謠言，對於疲於奔命的公務人員不公也打擊士氣，應該要有所查證及證據，再對公部門提出質疑。

選戰如何配速？許淑華說，照常處理選民服務、陳情案，也忙於市政提出質詢，「持續17年來的努力」。

民進黨台北市第7選區立委參選人許淑華（右）強調，目前照常處理選民服務及陳情案「持...
民進黨台北市第7選區立委參選人許淑華（右）強調，目前照常處理選民服務及陳情案「持續17年來的努力」。(本報資料照片)

侯友宜 臉書 民進黨

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