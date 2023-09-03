侯友宜、柯文哲會談 郭正亮：需韓國瑜出手

朱立倫（左）努力整合在野力量，前立委郭正亮認為，韓國瑜（右）是最佳「桶箍」。(本報資料照片)

前立委郭正亮日前在「大新聞大爆卦」節目中指出，前高雄市長韓國瑜是在野最佳「桶箍」，跟國民黨總統參選人侯友宜 、民眾黨總統參選人柯文哲 都熟，韓出手能讓侯、柯說話算話。此時侯、柯都不想跟鴻海創辦人郭台銘談，侯、柯見面最佳時機在侯友宜訪美返台後。

郭正亮表示，侯、柯現在都不想跟郭談，侯認為時間還沒到，還期待像賴清德一樣，有訪美效應；柯文哲覺得他維持在野領先，有棄保空間，因此也還不想談。最適合侯、柯見面的時間點，就是10月侯友宜訪美返台後。

郭正亮分析，如果侯、柯現在就見面，人家會覺得現在還有衝刺的空間，但到10月已經很接近登記了，也該做決定了，那時比較好說，不然現在說不出「實力大概就到此為止」這樣的話。

郭正亮表示，他自己看過一些民調 ，柯文哲還是維持領先，尤其手機或網路的民調，柯明顯占優勢，民眾黨的支持者也會覺得，藍營有什麼理由要柯當副手？如果沒有可以對內說得通的說法，柯文哲無法說服支持者，可能會崩盤，因為柯粉性質獨立且具思考性，且知識性的比較多。

郭正亮認為，侯、柯的問題會比當年連戰、宋楚瑜還麻煩，畢竟連、宋系出同門，談完後宋楚瑜就變成國民黨副主席，他們政黨整合沒問題。但民眾黨情況不同，還有不分區、區域立委，所以一定要有一個可以對內部說得通的說法。