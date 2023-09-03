展現獨立參選決心 郭台銘辭鴻海董事

郭台銘已經辭任鴻海科技集團董事。（本報資料照片）

鴻海 集團昨晚發布重大訊息，指出郭台銘 已經辭任鴻海科技集團董事。外界認為，郭台銘此舉顯示獨立參選的決心，同時，也為主流民意大聯盟企圖成功整合侯友宜 與柯文哲，增添新的變數。

郭台銘競選辦公室發言人黃士修表示，郭台銘有理解到外界對於鴻海股價和其競選的影響說法，因此雖然郭台銘四年前就實質退出鴻海經營層，僅掛名董事，但近期還是決定辭去該職，宣示決心，也是重申參選是獨立於政黨和鴻海之外。

黃士修表示，郭台銘四年前參選時就已退出鴻海經營層，都以永齡基金會創辦人身分對外，董事只是掛個名，；外界有說參選可能會影響股價，且未來聲勢若一飛沖天，股價也上漲，也不想被說想炒作，因此近期郭台銘再辭去董事職位，就是重申決心，且和公司都無關。

黃士修指出，確切辭職時間他並不清楚，但郭台銘以後就僅是一名鴻海自然人股東，「這是郭台銘決心的宣示，獨立於政黨與鴻海外」。據了解，郭台銘辭任董事是郭自己的決定，因為郭認為，自參選以來外界刻意將其與鴻海連結，為了避免再有被「操作的空間」，因此做出這項決定。

郭台銘在8月28日宣布參選總統，當時被問到若當選，若中國大陸施壓如何解決？他說，「如果中共政權，要說你不聽我的話，我把你鴻海財產沒收，我會說，Yes, please do it！如果我犧牲個人的財產，他不要來打台灣，我願意重新做我的模具工人，只要他不來打台灣，但是我不能聽從他的指派。」

外界認為，郭台銘這番話，恐衝擊到鴻海股價，郭台銘此時宣布辭去鴻海董事一職，與鴻海切割，宣示其獨立參選的決心，也避免鴻海的營運與股價，受到他宣布參選的衝擊。