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藍白合可談 柯文哲：不要談得很low

台灣新聞組／台北3日電
國民黨主席朱立倫2日出席中華民國各界人民團體慶祝軍人節大會，表示柯文哲（圖中）、侯友宜應多見面多溝通；柯文哲說，藍白本來就可以談。(記者翁唯真／攝影)
國民黨主席朱立倫2日出席中華民國各界人民團體慶祝軍人節大會，表示柯文哲（圖中）、侯友宜應多見面多溝通；柯文哲說，藍白本來就可以談。(記者翁唯真／攝影)

民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨走訪桃園、新竹等地，對於台中市長盧秀燕說藍白合作9月應會有結果，柯說，很多雙方的政策理念，本來就可以開始談，像18歲公民權要不要繼續推，閣揆的同意權是否要重新推，不過不要一開始就立委幾席你幾席他幾席，這樣談就很「low」。

本報系聯合報報導，柯文哲說，政黨之間的領袖本來就可以談，他四十多年前就認識朱立倫了，同年進台大，雙方談論不應當是權位的分配。選前他就主張要溝通，像國內國是會議，他還點名蔡英文總統出來開國是會議，不過蔡也剩不到一年，大概也沒興趣。

對於非綠整合，朱立倫曾表示，在野合作不一定是三人談，兩兩談也行，柯指出，溝通本來就不一定要大拜拜。

國民黨主席朱立倫（圖）2日出席中華民國各界人民團體慶祝軍人節大會，表示柯文哲、侯...
國民黨主席朱立倫（圖）2日出席中華民國各界人民團體慶祝軍人節大會，表示柯文哲、侯友宜應多見面多溝通；柯文哲說，藍白本來就可以談。(記者潘俊宏／攝影)

鴻海創辦人郭台銘稱要找侯、柯直接談整合，國民黨主席朱立倫昨出席黃復興黨部慶祝軍人節活動時說，只要有見面就是好事，郭、柯、侯可以多見面多溝通，在野的共識就是期待團結，目標要下架民進黨，只有自我、沒有大局的人玩不下去，鬧不下去，一定要靠大家的力量整合在一起。

柯文哲則說，幕僚間當然有聯絡，很多事自然就好，不是不能談，但不要在媒體放話，每次都是讓人尷尬的局面，誰受得了。

台北市前市長郝龍斌昨表示，依他了解，三位總統參選人都有整合意願，只是整合的方式、過程有不同建議，相信如果溝通好，未來整合成一組，才能夠有勝利的機會。

台北中國時報報導，國民黨黨內人士認為，雖在11月20日總統候選人登記前是整合底線，但10月底若還未整合，整體士氣恐很難拉起。

台中市長盧秀燕日前斷言，相信整合9月有結果。報導指出，黨內人士透露，9月成功整合確實有難度，一是民眾黨主席柯文哲民調仍有些看頭；二則郭台銘剛宣布參選，意氣風發，不過隨著「各自登山各自努力」，9月到10月這段時間，就看郭可連署多少人，侯友宜、柯文哲民調又是怎麼變化，只要在11月20日登記參選前，都還有努力的空間，但若壓時間截止線整合，中間你爭我奪，整體士氣恐很難拉起。

據報導，侯友宜預計14日起訪美8天，將造訪紐約、華府、舊金山等城市，到國會拜會國會議員、到美國在台協會（AIT）總部拜會理事主席羅森伯格等人，且計畫發表至少1場公開演講。國民黨議員林金結昨表示，侯友宜訪美同時將請假直至大選結束，長達4個月期間預計由副市長劉和然代理市長職務。

國民黨主席朱立倫2日出席中華民國各界人民團體慶祝軍人節大會，表示柯文哲、侯友宜（...
國民黨主席朱立倫2日出席中華民國各界人民團體慶祝軍人節大會，表示柯文哲、侯友宜（圖）應多見面多溝通；柯文哲說，藍白本來就可以談。(記者潘俊宏／攝影)

柯文哲 國民黨 侯友宜

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