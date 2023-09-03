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副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

非綠整合諜對諜 郭台銘時間不多了

記者 陳洛薇、周佑政
郭台銘登記連署最後期限是9月17日，且須和副手共同登記，「郭X配」壓力迫在眉睫。(本報資料照片)
郭台銘登記連署最後期限是9月17日，且須和副手共同登記，「郭X配」壓力迫在眉睫。(本報資料照片)

總統大選可能演變為「4腳督」大戰，鴻海創辦人郭台銘登記連署最後期限是9月17日，且須和副手共同登記，「郭X配」壓力迫在眉睫。郭近日頻頻催促在野喝咖啡，但柯文哲、侯友宜各自衝刺選情未積極回應。綠營則密切觀察非綠陣營整合，仍不排除明年大選「一對一」可能性。

郭台銘上周一宣布參選總統並自曝，事先與侯友宜談過。據了解，侯郭8月26日會面，但氣氛不太愉快，郭和侯約定勿對外說，但郭未告知侯他即將宣布參選總統。會談結束隔一天，郭就逕自宣布參選，侯雖感詫異，仍謹守約定未透露會談內容，但對於之後咖啡會邀約，未有正面回應。

柯已宣誓「一定用總統參選人身分選到底」，侯也強調「打死不退」，侯柯民調像麻花交纏，現在各自衝刺，在野整合近期難有進度。侯民調能否逆勢上揚，9月中旬訪美是關鍵；柯民調雖下滑，但仍領先侯，首要目標要拉開差距，累積更多籌碼，再談在野整合。

倒是郭台銘邁向獨立連署參選，時間緊迫，最晚17日前要找到副手。

郭台銘的發言人黃士修最近提到，郭10月中拿到百萬連署的籌碼後，10月底跟藍白談整合，連署是為了促進在野整合，相信民意會促使郭侯柯組出最強團隊，打敗賴清德。因此，10月才會是在野整合的關鍵期。

在野互不相讓，賴清德雖選情領先，但綠營密切關注「非綠」動向，仍不排除明年總統大選「一對一」可能性，民進黨內部多認為，若藍白合作，「柯侯配」的可能性較大，因此，賴首要之務就是繼續拉大領先優勢。藍綠白郭9月各自衝刺，情勢超級詭譎，而真正決戰，10月才要開始。

郭台銘 民調 賴清德

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