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台復甦曙光未現 8月PMI、NMI雙跌 製造業恐有第2波裁員

記者陳素玲／台北2日電
8月PMI與NMI雙雙下跌，中經院院長葉俊顯表示，預期中的第三季需求反轉未出現，此為製造業示意圖。（本報資料照片）
8月PMI與NMI雙雙下跌，中經院院長葉俊顯表示，預期中的第三季需求反轉未出現，此為製造業示意圖。（本報資料照片）

中華經濟研究院發布8月製造業採購經理人指數（PMI）45.5%，較上月持續下跌0.6個百分點，連續6個月緊縮，且緊縮速度加快，連原本一路攀升的非製造業採購經理人指數（NMI）也下跌至54.3%。

PMI以50%作為榮枯線，指數高於50，代表景氣呈現擴張，反之則為緊縮。對於兩指數同時下跌，中經院院長葉俊顯表示，大家預期的第三季需求反轉未出現，因此製造業表現不如預期，業者對下單出現「延」與「緩」保守策略，業者對景氣反轉時間已延到明年上半年；連服務業也因消費旅遊轉往國外，再加上中國大陸一連串負面事件，未來展望出現陰霾。

葉俊顯表示，目前製造業氛圍是「黎明前夜晚比較長，靜待復甦曙光」，原因是中國大陸經濟不樂觀，美國雖好，但沒有激情式訂單回流，因此製造業對未來展望轉為緊縮與持平，都偏保守，有些業者對未來反轉時間已延到明年上半年。

中經院助研究員陳馨蕙表示，製造業可能有第二波裁員，例如筆電及面板大廠，雖非整個部門裁員，但之前不賺錢或之前擴張部門恐裁員。另外工具機、金屬模具廠商放無薪假後，是否直接裁員，可能需再觀察。

8月非製造業經理人指數雖連續10個月擴張，但擴張速度趨緩，指數回跌1.4個百分點至54.3%。對未來6個月展望指數也中斷連續2個月擴張，從2022年4月以來最快擴張速度50.8%回跌5.8個百分點轉為緊縮，指數45%。

至於服務業，葉俊顯形容目前狀況是「晴天飄著毛毛雨，樂觀中帶著一些隱憂」，主因是第三季製造業未明顯回溫，加上旅遊消費力道轉往國外，內需產業對消費轉保守，且股市下跌，使內需產業對未來展望不確定，後續帶來陰霾。

8月5大產業全數PMI緊縮，各產業依緊縮速度排序為電子暨光學產業（43.2%）、電力暨機械設備產業（43.4%）、基礎原物料產業（46.3%）、交通工具產業（46.5%）與化學暨生技醫療產業（47.4%）。僅食品暨紡織產業（52.1%）持續回報擴張。

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