黑白集／蛋商未卜先知 超思或有超能力？

設立於高雄市岡山區的進口蛋商超思公司遭指涉拿取政府新台幣上億元補助。(中央社)

蛋荒一年多，政府反應總是慢半拍。農委會（今農業部）不是不識時務地壓制蛋價，就是看著貨架空空，不然就是看過期進口蛋銷毀。相形之下，一人公司的「超思」，能在短短數月獨家進口8000萬多顆蛋，顯有「未卜先知」的超能力。

去年春節後蛋價直飆，農委會推說禽流感 作祟，宣布緊急進口30萬隻「種雞」救急，結果證明毫無用處。到7月間，「蛋荒」一詞就滿天飛了。相形之下，資本額才50萬元（台幣，下同，約1萬5720美元）的「超思」眼明手快地在9月成立公司，一進場就海撈到爆。

進場之前，超思今年2月24日曾突然申請「停業」，但3月2日馬上又申請「復業」，殊堪玩味。一經比對，答案即呼之欲出。原來農委會2月25日宣布專案開放雞蛋 進口，僅限「澳洲 雞蛋」；超思部署的是「巴西雞蛋」，未能「中獎」，只好失望地申請停業。但它顯然馬上就接獲「好消息」，立馬再申請「復業」；不久農委會在3月10日宣布「擴大雞蛋專案進口」，超思便中了大樂透！

僅關稅及價差，超思即獲得畜產會1.7億元的補貼，占所有進口商的3成以上。這家一人公司締造的奇蹟，除了負責人眼光精準，當然還要靠畜產會的厚愛加持，更重要的，是農委會政策轉彎的配合演出。曾任農委會主委的畜產會董事長林聰賢，麻煩說明一下！