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進口蛋商喊冤 藍批黑箱如高端2.0 侯：若當選必徹查

台灣新聞組／台北2日電
國民黨立委參選人陳美雅（左）、李明璇（中）及高市黨部發言人莊為傑發協尋超思行動，要求檢調介入追查。(記者王昭月／攝影)
國民黨立委參選人陳美雅（左）、李明璇（中）及高市黨部發言人莊為傑發協尋超思行動，要求檢調介入追查。(記者王昭月／攝影)

上半年蛋荒，農業部大舉進口雞蛋，其中資本額僅50萬（台幣，下同，約1萬5720美元）的「超思」進口商，約進口逾8000萬顆蛋，占進口蛋總數逾6成，傳聞拿了上億元補助。超思負責人秦語喬昨天受訪表喊冤，她好心幫政府找蛋，根本沒拿補助還被誤會，讓她生氣又委屈；農業部強調沒有補助特定進口商。藍委賴士葆直言「問題在黑箱」。

政府從今年3月啟動專案進口雞蛋計畫，至7月已進口1.4億顆蛋，卻爆出去年9月才成立的貿易商超思，進口蛋量卻占專案進口蛋6成，被質疑補助特定進口商。農業部昨強調，超思具有雞蛋進口實績，有進口巴西雞蛋能力，雞蛋專案進口是為了讓全民買到平價蛋。

行政院副院長鄭文燦昨說，為合理供給且平抑蛋價，農業部以及台農發、中央畜產會協調各貿易商進口，進口採取差額補貼，沒有暴利，差額包括到岸價格跟台灣市場價格的落差，外加30％關稅，流程清楚。

鄭文燦說，不管哪一個貿易商，只要提供給農業部統籌運用的雞蛋，必須符合機制。農業部會做更完整說明，希望平抑蛋價，「過程應可攤在陽光下」。

國民黨高雄市黨部昨發起「協尋超思」行動，批超思去年9月才成立，竟能擊敗多年老廠牌，搭上缺蛋順風車，獲民進黨青睞，令人懷疑根本是高端2.0版。

秦語喬昨表示，她有進口日本蛋經驗，也有管道接觸巴西，為幫忙政府，才在去年9月成立公司從巴西進口雞蛋，到現在也不清楚有沒有賺錢。

秦語喬說，去年蛋荒時大家排隊買蛋，政府找很多貿易商幫忙找蛋，她也有接到通知，當時全亞洲及美國都缺蛋，剛好她有管道接觸巴西，認為可以幫政府找蛋，去成立公司後，進口雞蛋檢驗合格從海關進來後就直接送往畜產會，才沒有設立倉儲，「許多事都是亂傳」。

國民黨立委賴士葆批評，農業部任憑蛋荒延燒一年多，大手筆用公帑補貼進口蛋，還搞黑箱圖利登記資本額50萬的「民宅公司」，卻能占6成的進口量。面對社會質疑，應把真相攤開。這些年蔡政府凡事以黑箱作業，遮掩不公不義不法，讓黑箱變得習以為常。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，未來也會內部進行檢討，優化進口流程，如補貼採購進口豬肉般，將產品、規格、時間、金額都寫清楚，減少進口雞蛋爭議發生。

據台北中國時報報導，國民黨總統參選人侯友宜則質疑，人民最缺蛋時，農業部為什麼不趕快找有能力的蛋商，而是找一人公司，資本額只有50萬？「公司從何而來我們也不知道，政府有責任搞清楚。」他表示，「所以我當選，一定從頭查到尾，一件一件揪出來，絕對不會放過這些，這些都是弊案。」

雞蛋 農業部 巴西

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