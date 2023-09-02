ETtoday民調 侯重回第2 柯郭麻花糾纏

「四腳督」新民調，民進黨賴清德(左)支持度35.3%、國民黨侯友宜(右二)21.4%、民眾黨柯文哲(左二)17.6%、鴻海創辦人郭台銘(右)17.2%。(本報資料照片)

「ETtoday民調 雲」昨天公布總統參選人最新民調，民進黨賴清德 支持度35.3%、國民黨侯友宜21.4%、民眾黨柯文哲17.6%、鴻海創辦人郭台銘 17.2%，柯郭如麻花捲糾纏，兩人只差0.4個百分點。賴維持領先，侯躍升第2，微幅超車柯文哲0.7個百分點，柯受到郭宣布參選影響，支持度明顯下滑6.7個百分點。

本報系聯合報報導，調查指出，賴、柯、侯、郭4人參選時，賴民調居冠，領先侯13.9個百分點，賴清德各項指標都有明顯優勢，地區上北中南都居領先，且南部地區支持度41.2%。性別方面賴清德女性支持度37.1%，各年齡層支持度都領先對手，尤其40歲到49歲。

但若只有賴、柯、侯參選，支持度分別為：賴37.6%、柯24.3%、侯24.2%，賴、柯差距13.3 個百分點。調查認為，柯文哲似乎還未擺脫仇女標籤，此次民調中，他的男性支持度20.6%，女性支持度只有14.8%，是4人當中最低的。柯的支持者年齡層集中在20歲到29歲，有34.6%；30歲到39歲有29.9%。

郭台銘支持者年齡集中在40歲到49歲，支持度20.4%；泛藍認同者支持度28.9%、不支持任何政黨者的支持度26.6%。而郭稱參選是為促成在野整合，有54.2％、超過半數的民眾不認同；63.6％支持政黨輪替，27.9％不支持。

ETtoday民調雲此次調查是在8月29日至30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1495份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.53%。

另據中國時報報導，郭台銘獨立連署角逐大選，中國大陸全國台企聯會長李政宏昨晚發布聲明，表達失望和憂慮。聲明指出，多數民眾希望明年大選政黨輪替，需要非綠團結一致，而郭獨立參選讓在野候選人選情雪上加霜。聲明喊話，期待郭以大局為重，能盡早歸隊。