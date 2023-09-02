朱立倫：​在野整合 不一定是3人談

國民黨總統參選人侯友宜（中）1日回防雙北搶婦女票。(記者潘俊宏／攝影)

在野整合備受關注，國民黨 總統參選人侯友宜 昨天回防雙北搶婦女票，現場湧進千名婦女力挺；針對8月26日是否曾與鴻海創辦人郭台銘 見面，侯僅回應，郭台銘要求不要對外說，「既然郭說了，請大家去問郭，到底時間是什麼時候」。

郭台銘昨受訪時則說，主流民意大聯盟堅持的重點，是自己和新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲三個主角直接聯絡，間接聯繫造成不必要誤解，「三人一定會最近找時間」。

對於在野能否整合，立法院前院長王金平昨說，最後還是會「亂中有序」，侯友宜、柯文哲的合作機會應該還是存在的。至於郭台銘是否對其他陣營「霸王硬上弓」，王說總要給郭適度尊重。

國民黨主席朱立倫說，在野合作不一定是三人談，兩兩談也很好，喝咖啡果汁都可以，有見面就是好事，目前還在努力推動。他也提醒郭「不要忘了小我小一點、大我大一點」，若只堅持自我，成不了大局，也違反主流民意。

侯友宜昨天參加新北市婦女會理事長交接典禮暨侯友宜後援會成立大會，強調他最關心婦幼，但據衛福部統計，6成以上婦女要扛起家庭照顧責任、4成為家庭離開職場，他提出80歲以上長者不需巴氏量表評估、開放外籍看護照顧長者，讓婦女出來拚經濟，台灣才會進步。

郭台銘8月28日宣布參選總統後行程滿檔，昨被民眾問到如何解決少子化時，郭說，「生1個孩子，讓你多養1隻寵物，貓啊狗的，生兩個，我給你養一對」。郭台銘辦公室補充，郭台銘希望毛小孩照顧跟0到6歲國家養政策結合，政府補助刺激生育率，減少生育的經濟壓力。

民進黨總統參選人賴清德昨也走廟參香，重申30年來中國威脅台灣，他當選後將提升國防力量、衝刺高科技產業、民主國家結盟面對中共威脅、加強社會福利政策。