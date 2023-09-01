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2024總統選舉可以躺著選？賴清德：沒有啦

記者丘采薇／台北1日電
民進黨總統參選人賴清德到中和碧河宮參香，受到支持者熱情歡迎，賴清德逐一擊掌致意。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨總統參選人賴清德到中和碧河宮參香，受到支持者熱情歡迎，賴清德逐一擊掌致意。（記者潘俊宏／攝影）

2024總統選舉藍綠白「三腳督」，鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，外界認為民進黨總統參選人賴清德更能「躺著選」。對此，賴清德昨參與各縣市競選總部三長授證會議後回應「沒有啦」，賴的競選總幹事潘孟安昨也三度強調，「賴清德沒有躺著選」，每一天都是從早到晚戰戰兢兢，拚到最後一里路，贏得勝選，才是最後目標。

潘孟安表示，民進黨已經定調，賴清德也再三吩咐，台灣是民主自由國家，任何人只要符合資格，都可以參選，中常會也指示「不干預、不去評論」，賴清德並沒有躺著選，假日也還是行程滿檔。

賴清德競選辦公室昨舉行各縣市競選總部三長授證會議，「小英之友會」榮譽總會長、衛福部前部長陳時中以賴清德北市競總主委身分與會，再度引發「英賴」關係聯想。

媒體詢問是否「英賴大團結」？陳時中說，「對，希望賴清德能夠勝選」。

賴清德昨在會中表示，面對這場選舉要有三項認知與三個目標。要認知到這場選舉除了決定國家的前途以及民主是否能夠延續外，也直接影響了印太地區的和平穩定；要認知到這場選舉的複雜性，身為執政黨所遭受的攻擊與抹黑來自四面八方，應該要戒慎小心，千萬不能掉以輕心；民進黨創立以來，一直都跟台灣社會站在一起，要認知到這次的選舉，對台灣的未來至關重要。

至於三個目標，賴清德表示，包括守護台灣的主權、讓人民可以自主及期望能在民主道路上持續壯大台灣。

賴清德 民進黨 陳時中

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