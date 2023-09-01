談整合 民眾黨批郭台銘霸王硬上弓 「非常不尊重」

針對鴻海創辦人郭台銘日前與民眾黨總統參選人柯文哲出席同場活動，柯文哲致詞時郭台銘背對柯文哲，民眾黨團批評非常不尊重。（記者林縉明／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 日前與民眾黨總統參選人柯文哲 參與同場活動，傳出郭台銘刻意提早到場，製造跟柯文哲同框畫面。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠昨表示，在野陣營要談合作應該要對等尊嚴，合作不是合併，當天柯文哲致詞時，郭董卻背對柯文哲而坐，非常不尊重。民眾黨立委張其祿也說，郭董如果真的要形成主流民意大聯盟，不是用霸王硬上弓就能達成。

總統參選人柯文哲表示，他和郭台銘的知識選民和經濟選民重複性很高，只要他（指郭台銘）一選，賴清德就保證當選。（本報資料照片）

郭台銘日前與柯文哲都出席台北市計程車工會普渡餐會，郭台銘提前到場致詞，讓按照安排時間到場的柯文哲，一度罰站近25分鐘，才順利上台致詞，引發各界議論。

邱臣遠昨表示，柯文哲原定就是7時到場，據了解，郭台銘原本安排8時到場，但郭當天提早到7時前抵達，所以就先上台致詞，柯文哲尊重主辦單位，為避免進場搶媒體目光，所以在旁等待，反倒是柯文哲致詞時，郭台銘卻背對柯文哲，這是非常不尊重的行為。

「現在有點霸王硬上弓」，張其祿說，郭台銘如果真的要形成主流民意大聯盟，用緊迫盯人的方式，會讓人覺得就是霸王硬上弓，如果急著把調性拉這麼高，還用比較爭議性的幕僚，任何事情操作太深太刻意的話，民眾都看在眼裡。

此外，對於外傳郭台銘日前與國民黨總統參選人侯友宜曾會面，郭堅持「郭上侯下」，還提及「讓大哥先做四年」。郭台銘競選辦公室發言人黃士修昨受訪時表示，郭台銘和侯友宜會面是「破冰寒暄」，完全沒提到政治內容。

被問到原傳出郭台銘前天邀三方「喝咖啡 」卻沒成局，黃士修指出，就他了解，目前三方幕僚有在溝通，和侯陣營有接觸但沒拍板，希望近期內郭侯可以成局會面。他也承認要促成咖啡會的障礙還很多，因為侯、柯兩位都有政黨包袱，如何談都還要再協調。

黃士修說，他認為可以三方中先兩兩相會碰面，且先不談怎麼配或正副手，不然不可能談，可以先有一個公開破冰的會面，給在野民眾看到整合希望。