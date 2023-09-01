談整合 民眾黨批郭台銘霸王硬上弓 「非常不尊重」
鴻海創辦人郭台銘日前與民眾黨總統參選人柯文哲參與同場活動，傳出郭台銘刻意提早到場，製造跟柯文哲同框畫面。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠昨表示，在野陣營要談合作應該要對等尊嚴，合作不是合併，當天柯文哲致詞時，郭董卻背對柯文哲而坐，非常不尊重。民眾黨立委張其祿也說，郭董如果真的要形成主流民意大聯盟，不是用霸王硬上弓就能達成。
郭台銘日前與柯文哲都出席台北市計程車工會普渡餐會，郭台銘提前到場致詞，讓按照安排時間到場的柯文哲，一度罰站近25分鐘，才順利上台致詞，引發各界議論。
邱臣遠昨表示，柯文哲原定就是7時到場，據了解，郭台銘原本安排8時到場，但郭當天提早到7時前抵達，所以就先上台致詞，柯文哲尊重主辦單位，為避免進場搶媒體目光，所以在旁等待，反倒是柯文哲致詞時，郭台銘卻背對柯文哲，這是非常不尊重的行為。
「現在有點霸王硬上弓」，張其祿說，郭台銘如果真的要形成主流民意大聯盟，用緊迫盯人的方式，會讓人覺得就是霸王硬上弓，如果急著把調性拉這麼高，還用比較爭議性的幕僚，任何事情操作太深太刻意的話，民眾都看在眼裡。
此外，對於外傳郭台銘日前與國民黨總統參選人侯友宜曾會面，郭堅持「郭上侯下」，還提及「讓大哥先做四年」。郭台銘競選辦公室發言人黃士修昨受訪時表示，郭台銘和侯友宜會面是「破冰寒暄」，完全沒提到政治內容。
被問到原傳出郭台銘前天邀三方「喝咖啡」卻沒成局，黃士修指出，就他了解，目前三方幕僚有在溝通，和侯陣營有接觸但沒拍板，希望近期內郭侯可以成局會面。他也承認要促成咖啡會的障礙還很多，因為侯、柯兩位都有政黨包袱，如何談都還要再協調。
黃士修說，他認為可以三方中先兩兩相會碰面，且先不談怎麼配或正副手，不然不可能談，可以先有一個公開破冰的會面，給在野民眾看到整合希望。
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