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王鴻薇再批前瞻6停車場淪「蚊子館」 屏縣府反駁

記者程遠述、劉星君／台北1日電
屏東公園中華路停車場遭疑使用率低。（記者劉星君／攝影）
屏東公園中華路停車場遭疑使用率低。（記者劉星君／攝影）

國民黨立委王鴻薇日前質疑，屏東縣府用前瞻預算12多億元（台幣，下同）蓋六座停車場淪「蚊子館」，縣府辯稱停車率已成長平均約三成。王鴻薇昨再公布實測結果，平日平均使用率僅兩成六，假日也只有三成四，還有電梯、顯示器故障與廁所停水、路面標線斑駁等問題未處理，直言屏東縣長周春米「真的騙很大」。

屏東縣府昨發六點聲明反駁，國民黨執政重北輕南，屏東正努力急起直追，這是為城市發展未來預做擘畫，對立委發言深感無奈。

王鴻薇指出，辦公室同仁記錄8月20日、21日使用率，民生停車場假日35%、平日21%；屏東菸廠停車場假日37%、平日27%；信義停車場平、假日皆為44%；幸福公園停車場假日24%、平日25%；仁愛公園停車場假日28%、平日26%，中華公園停車場假日44%、平日13%。王鴻薇說，僅信義停車場能達四成，中華公園最低只有13%，整體平均，假日使用率34%、平日26%，「這不是蚊子館什麼是蚊子館？」

王鴻薇也指出，別再說她幹嘛管到屏東、更不要再戰南北，六停車場預算21億5000萬元，其中中央補助12億6000萬元，中央補助的錢立委本應監督。

她更說，信義、幸福公園、仁愛路公園和中華路公園停車場這四座停車場，分別距離都不到500公尺，難怪使用率低，當然應檢視是不是大撒幣，該把錢用在更有需要地方。

縣府表示，屏東市區因有勝利星村、屏菸1936基地、森林圖書館、屏東觀光夜市等，加上市區重大活動舉辦，愈來愈多外地人潮，興建立體停車場是趨勢，各停車場在假日或重大活動都出現滿位。 

縣府舉例，屏菸立體停車場，今年7月停車率達49%、假日尖峰78%，辦活動更有74%到100%；舉辦體育賽事、音樂活動，仁愛路、幸福公園停車場更一位難求，不應用兩天的數字就企圖抹黑、否決屏東的需要。

屏東市信義路停車場出現大面積積水。（記者劉星君／攝影）
屏東市信義路停車場出現大面積積水。（記者劉星君／攝影）

記者昨實際走訪六處停車場，一樓約停滿八成，但受颱風影響，信義路停車場三、四樓地板部分出現積水，屏菸停車場外顯示器在杜蘇芮颱風來襲時滲水，以帆布袋蓋住待修。縣府表示，信義路停車場積水是因瞬間雨勢打進來，將再評估是否需改善。

至於立委稱仁愛路地下停車場哺乳室水龍頭壞掉、廁所封閉，昨天記者到場時，水龍頭可使用，廁所也未封閉。

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