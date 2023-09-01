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陳時中任賴清德競總主委 侯漢廷：防疫預算帳先算一下

記者林佳彣／台北1日電
北市議員侯漢廷質疑，陳時中要當賴清德競選總部主委，防疫預算的帳要不要先算一下？（本報系資料照片）
北市議員侯漢廷質疑，陳時中要當賴清德競選總部主委，防疫預算的帳要不要先算一下？（本報系資料照片）

前衛福部長陳時中擔任民進黨總統參選人賴清德的台北市競總主委，新黨北市議員、立委參選人侯漢廷質疑，「陳時中要當賴清德競選總部主委，防疫預算的帳要不要先算一下？」相較於研發清冠一號的2.3億元（台幣，下同，約720萬美元），指揮中心短短九個月多耗費2.6億元，酸拜金速度令人瞠目結舌，且醫護領不到加班費、防疫津貼，「先跟民進黨算帳！」

侯漢廷在臉書指出，當初綠營歌頌鹹豬手陳時中及婚外情王必勝，「天天開記者會，沒有功勞也有苦勞」，他直言「你以為他們沒拿錢嗎？」去年10月，媒體揭露指揮中心人員加班與水電費花費5.1億元，當時眾人質疑指揮中心會淪為「陳時中第二競選總部」，但王必勝稱「指揮中心關不得。」

他大酸當然關不得，因為到了今年6月30日，防疫預算給所謂「動員人力加班、指揮中心運作」就花了約7億7900萬元，不過才九個月，指揮中心就多耗費了約2.6億元，「拜金速度令人瞠目結舌！」然而，開發快篩僅花2300萬元，確診後的救命藥物「中藥清冠一號」研發經費僅用2.3億元。

侯漢廷不忘提醒，陳時中、王必勝等人爽領加班費時，目前仍有許多醫護領不到加班費、領不到去年的防疫津貼，甚至被要求退回，批「民進黨有負責嗎？」直呼先跟民進黨算帳，歡迎民進黨公開解釋細項，讓人民查清楚。

陳時中 民進黨 防疫

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