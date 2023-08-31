郭台銘參選逾6成藍粉不挺 支持度墊底連帶拖垮柯文哲

民調指出，若為四組候選人的狀況下，賴清德仍穩居第一獲得33.4%的支持度、柯文哲支持度減少近5個百分點為22.7%、侯友宜支持度也降到15.3％、郭台銘墊底僅獲得12.9%支持度。（圖：鏡新聞提供）

鏡新聞30日公布總統大選民調 ，結果顯示，總統支持度方面，若為三組候選人，民進黨總統參選人賴清德獲得34.3%的支持度、民眾黨柯文哲 獲得27.1%，國民黨侯友宜16.2％的支持度；若加入鴻海集團創辦人郭台銘 ，賴、柯、侯支持度名次不變，郭台銘敬陪末座。

鏡新聞30日公布總統大選民調，結果顯示，總統支持度方面，若為三組候選人，民進黨總統參選人賴清德獲得34.3%的支持度、民眾黨柯文哲獲得27.1%，國民黨侯友宜16.2％的支持度。（圖：鏡新聞提供）

民調指出，若為四組候選人的狀況下，賴清德仍穩居第一獲得33.4%的支持度、柯文哲支持度減少近5個百分點為22.7%、侯友宜支持度也降到15.3％、郭台銘墊底僅獲得12.9%支持度；與三組候選人的狀況相比，僅剩15.7%的民眾未做出決定。由民調可看出，賴、柯、侯三人中，郭台銘參選對柯文哲的民調影響最大，下降約5個百分點的支持度。

另外，對於郭台銘參選，有44.7%的人反對郭台銘獨立參選總統，多於支持郭台銘獨立參選總統的36.6%。交叉分析發現，國民黨支持者當中，高達65.8%不支持，凸顯藍軍對於郭台銘獨立參選的憂心與焦慮。

至於藍白合要怎麼合？民調顯示，有42.3%民眾表示贊成，35.8%的民眾不贊成。不過藍白合到底是「柯侯配」或「侯柯配」，根據民調「柯侯配」獲得37.8%的支持，比起「侯柯配」30%多出7.8%，有15.9%的民眾都不支持。針對郭台銘與柯文哲合作，「柯郭配」獲得34.5%的支持，比起「郭柯配」的29.4% 多出5.1個百分點。

本調查由鏡新聞規畫，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自8月27日至8月28日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。調查抽樣方法採用市話546人及手機537人，共1083人雙底冊訪問，使用系統隨機抽樣進行電話調查。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別及年齡採用多重反覆加權(Raking)。