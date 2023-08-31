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郭辦否認要郭上侯下 連勝文：若未堅持願擔誤解之責

記者程遠述／台北31日電
國民黨副主席連勝文。（本報資料照片）
國民黨副主席連勝文。（本報資料照片）

國民黨副主席連勝文日前稱和鴻海創辦人郭台銘溝通，但郭堅持「郭上侯下」、「沒辦法談」。郭台銘競辦昨晚發聲明否認，指「郭台銘要求侯下郭上」這部分明顯與事實不符。連勝文回應郭辦表示，若郭台銘方認為自己對訊息解讀錯誤，亦即表示郭方面並未堅持「侯下郭上」，自己願意承擔所有誤解之責。

連勝文稍早透過媒體群組聲明表示，針對郭台銘競選辦公室聲明澄清有關與郭台銘方面溝通一事，自己只望能在不設任何前提之下共謀未來，相忍為國，自己的個人毀譽並不重要。

連勝文表示，自己也早已請相關媒體澄清，並未與郭台銘會面，而是與郭台銘的親人聯繫。連勝文並強調，國民黨絕對願意以大局為重，以誠意溝通，努力團結所有在野力量。

國民黨文傳會主委林寬裕昨轉述，國民黨主席朱立倫在中常會上透露，國民黨跟郭台銘溝通不只連勝文一次，而是有非常多次。朱立倫昨在中常會致詞時也表示，民眾希望下架民進黨，這是在野朋友的責任，若不能團結，只有自我不顧大局，是對不起主流民意。

朱立倫昨在國民黨部舉行的中常會公開致詞指出，民進黨貪贓枉法、不公不義，且對兩岸問題一籌莫展、還說風涼話，因此應盡最大努力團結所有力量達成政黨輪替的民意，如果只為私利、只為自我，黨紀不容，民意也不容。

林寬裕表示，國民黨曾多次和郭台銘方面溝通，但都沒有結論，若像連勝文受訪時說的，郭台銘若「從頭到尾只有自己是正的」， 並沒有辦法、也不是真正的呼應主流民意。

林寬裕也表示，朱立倫在中常會提到，主流民意就是下架民進黨，跟民眾黨溝通聯繫一直存在，目前國民黨與民眾黨有共識，絕不做親痛仇快事情，會一起努力達成目標。

國民黨發言人楊智伃也轉述表示，中常會上有中常委表達跟郭台銘、民眾黨黨主席柯文哲合作的焦慮，朱立倫也稱，不管喝咖啡、喝奶茶都樂見，必須放下自我，好好坐下來談。

郭台銘 國民黨 連勝文

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