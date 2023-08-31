館長點名高嘉瑜：護航賴品妤不談綠電 對她非常失望

網紅「館長」陳之漢。（取材自館長直播）

「館長」陳之漢昨晚在直播表示，民進黨 立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能 爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，身為民意代表的職責，應該是替民意說話，而不是替黨意說話。

陳之漢指出，當初人民支持高嘉瑜，不是因為她愛唱歌，而是因為她會在質詢的時候，講出人民的心聲。但高嘉瑜現在也封嘴了，不敢提居住正義、司法改革、百億台幣的綠能光電，身為民意代表應該為人民講話，不論黨做出什麼樣的指示，始終要站在人民這一邊，如果要被黨開除，就跳出來自己選，不需要依靠民進黨的光環。

陳之漢說，他過去和高嘉瑜多好，但是最近發生這麼多事情，民進黨不僅護航竹聯幫寶和會開槍，還要告人，高嘉瑜有替他說過一字半句嗎，「幾百億、幾百億的貪，她啞巴啊，在節目上護航賴品妤，我有看到啊。她家拿人民的錢很驕傲，值得護航是不是，今天我們選的是民意代表，不是黨意」。

陳之漢表示，沒有人民，就沒有這些政客，一個有良心的人，就和他一樣，國民黨 要來交好，他不理，民進黨要來交好，也不理，因為他永遠站在人民這邊，幫人民講話。