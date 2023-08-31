我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

明年營業稅、證交稅編列大增 藍批：虛增歲入大撒幣

記者屈彥辰／台北31日電
檢視明年總預算 製表／屈彥辰、周佑政
檢視明年總預算 製表／屈彥辰、周佑政

明年度中央政府總預算歲入、歲出創新高，國民黨立法院黨團昨舉行記者會，質疑稅課收入特定項目被樂觀估計，例如營業稅、證券交易稅預估較今年度顯著增加，「股市要衝上2萬3000點嗎」？批評政府虛增稅課收入以減少舉債額度。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，蔡政府明年度總預算歲入2兆7092億元(台幣，下同，約852億2501萬美元)、成長5%，歲出2兆8818億元、成長7.2%，基本上是「大撒幣」。

曾任金管會主委的曾銘宗說，在歲入部分，證交稅明年度編列2087億元，今年1551億元，成長34.5%；今年1至8月的日平均交易量是3500億元，增加34.5%即是預估明年的日交易量要高達4800億元，「明年股市會這麼好嗎？要衝上2萬3000點嗎？做得到嗎？」他認為這是虛增證交稅，想問問金管會，真有這麼樂觀嗎？

另外，今年編列營業稅2698億元，明年編列3275億元，增加了577億元、成長率為21.4%；營業稅要考慮經濟成長率，明年預估經濟成長率是3.32%，怎麼營業稅能增加21.4%？曾銘宗高度懷疑蔡政府虛增稅課收入以減少舉債額度，請財政部長講清楚。

曾銘宗表示，蔡政府上任以來，每年編廣告行銷費用高達20億元，國民黨每次審查時都刪除20%，這次竟又編列超過20億元，不但浪費公帑，也不尊重立法院審議權責，他要求主計總處提出合理說明。

他說，廣告行銷費用過去一年來，尤其是農委會，用來公然圖利特定綠色媒體，明年國民黨重返執政，一定強力查辦。

民眾黨立委張其祿表示，景氣趨緩，明年稅收不會再有這麼多，確實是浮編，「到時候不要搞到短徵」；民眾黨立委賴香伶也說，政府不應該用「報喜不報憂」心態編列預算，否則等於是誤導國人經濟榮景，未來會從嚴監督。

時代力量立委陳椒華表示，針對不合理預算編列會提出刪減，也會仔細詢問行政機關是否有信心達到預估值，她認為與近幾年超徵稅額、機關編列課稅收入被低估有關。

「不要編少也罵、編多也罵。」民進黨團書記長莊瑞雄說，按中經院7月發布的消費成長率推估，今年度民間消費成長預估5.56%，明年再成長2.64%。證交稅部分，除明年股市交易日比今年多13天，截至8月16日，台股集中市場日均量2759.45億元，較去年同期增加3.72%，預計明年度仍可穩健成長。

預算 國民黨 台股

上一則

無聲提醒郭台銘？宋濤、夏立言訪關帝廟

下一則

郭台銘參選逾6成藍粉不挺 支持度墊底連帶拖垮柯文哲

延伸閱讀

傳接台灣民主基金會副執行長？林飛帆：未獲詢問

傳接台灣民主基金會副執行長？林飛帆：未獲詢問
朱立倫：民進黨不與大陸對話 怎解困境

朱立倫：民進黨不與大陸對話 怎解困境
傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受
國民黨立院總召曾銘宗 籲從政同志勿挺郭台銘獨立參選

國民黨立院總召曾銘宗 籲從政同志勿挺郭台銘獨立參選

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12
(示意圖／ingimage)

她生日喝一杯熱巧克力昏睡醒來全裸 攝影師在背後正想做這件事情

2023-08-28 00:16
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出