明年營業稅、證交稅編列大增 藍批：虛增歲入大撒幣

檢視明年總預算 製表／屈彥辰、周佑政

明年度中央政府總預算 歲入、歲出創新高，國民黨 立法院黨團昨舉行記者會，質疑稅課收入特定項目被樂觀估計，例如營業稅、證券交易稅預估較今年度顯著增加，「股市要衝上2萬3000點嗎」？批評政府虛增稅課收入以減少舉債額度。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，蔡政府明年度總預算歲入2兆7092億元(台幣，下同，約852億2501萬美元)、成長5%，歲出2兆8818億元、成長7.2%，基本上是「大撒幣」。

曾任金管會主委的曾銘宗說，在歲入部分，證交稅明年度編列2087億元，今年1551億元，成長34.5%；今年1至8月的日平均交易量是3500億元，增加34.5%即是預估明年的日交易量要高達4800億元，「明年股市會這麼好嗎？要衝上2萬3000點嗎？做得到嗎？」他認為這是虛增證交稅，想問問金管會，真有這麼樂觀嗎？

另外，今年編列營業稅2698億元，明年編列3275億元，增加了577億元、成長率為21.4%；營業稅要考慮經濟成長率，明年預估經濟成長率是3.32%，怎麼營業稅能增加21.4%？曾銘宗高度懷疑蔡政府虛增稅課收入以減少舉債額度，請財政部長講清楚。

曾銘宗表示，蔡政府上任以來，每年編廣告行銷費用高達20億元，國民黨每次審查時都刪除20%，這次竟又編列超過20億元，不但浪費公帑，也不尊重立法院審議權責，他要求主計總處提出合理說明。

他說，廣告行銷費用過去一年來，尤其是農委會，用來公然圖利特定綠色媒體，明年國民黨重返執政，一定強力查辦。

民眾黨立委張其祿表示，景氣趨緩，明年稅收不會再有這麼多，確實是浮編，「到時候不要搞到短徵」；民眾黨立委賴香伶也說，政府不應該用「報喜不報憂」心態編列預算，否則等於是誤導國人經濟榮景，未來會從嚴監督。

時代力量立委陳椒華表示，針對不合理預算編列會提出刪減，也會仔細詢問行政機關是否有信心達到預估值，她認為與近幾年超徵稅額、機關編列課稅收入被低估有關。

「不要編少也罵、編多也罵。」民進黨團書記長莊瑞雄說，按中經院7月發布的消費成長率推估，今年度民間消費成長預估5.56%，明年再成長2.64%。證交稅部分，除明年股市交易日比今年多13天，截至8月16日，台股 集中市場日均量2759.45億元，較去年同期增加3.72%，預計明年度仍可穩健成長。