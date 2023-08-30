冷眼集／鋸箭式辦案 im.B政商金流留謎團

im.B集團7年吸金台幣90億，受害人逾5000人，台北地檢署29日起訴主嫌曾耀鋒等31人。圖為自救會代表5月時赴北檢按鈴提告。(本報資料照片)

台灣社會充斥詐騙，im.B詐騙案爆發後，不僅因受害者眾，更離譜的是主嫌是槍砲通緝 犯竟還常跟大批政商權貴合影。檢方端出的調查結果，像鋸箭式辦案方式，達到刑不上大夫的當代司法笑話。究竟是哪些人讓通緝犯成為吸金大亨？吸金犯罪所得又豢養多少政治人物？至今仍是重重謎團。

曾國緯曾在2004年犯下槍砲案件，7年前遭法院判刑定讞，他這幾年不但逍遙法外，甚至以富商之姿結交綠營權貴、與檢警調人員互動，執政黨立委、官員競相出席其宴會或前往其招待所，背後有無尚未曝光的利益，檢調查辦半天仍未能給民眾一個合理說法。

對政治人物而言，提供政治金援者如有困難需要解決，不論政治獻金來源是否合法，似乎都不在其考量之列。吸金詐騙集團 當然熟知此道理，甘願提供政治人物大量的金援，再邀約政治人物餐會或出席公司的活動，把吃飯聚會照片上傳社群媒體，營造與當朝官員民代友好形象，詐騙更多民眾。

對有心仕途的檢警調人員而言，長官蒞臨的場合如能受邀，只會忙著擠上前，不論與會人員是否複雜、場合是否恰當，執法者的判斷能力都拋諸腦後。

如此操作下來，政治人物及官員順理成章成為吸金詐團活招牌，無形中創造吸金詐騙集團更多犯罪收入，這些犯罪所得的其中一部分也會落入政治人物口袋，彼此互利共生，創造雙贏局面，有人賺錢、有人升官，何樂而不為。

吃飯、搞關係、賺錢、快速升官，誰能抵擋這樣的誘惑？因此，即使吸金詐團的人是通緝犯，也沒有人有興趣查證或瞭解，反正有高官在場，誰還敢懷疑？大家就在這樣的騙局中夜夜笙歌、各取所需，這也是為何詐騙吸金集團主嫌能如此吃得開。

負責調查詐騙犯罪的調查官加入投資 行列，理應摘奸發伏的檢察官多次參與飲宴，暴力犯罪通緝犯以化名遊走於掌有權力的政治人物中，讓民眾誤認吸金詐騙為合法投資，終致血本無歸，背後助長吸金能量的政治人物與公務員，難道沒有責任？