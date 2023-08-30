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黑白集／都愛玩兩面手法 郭可找賴喝奶茶

黑白集
宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘29日晚參加台北市計程車工會普度餐會，特別提早一小時以大進場方式向與會者致意。(記者潘俊宏／攝影)
宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘29日晚參加台北市計程車工會普度餐會，特別提早一小時以大進場方式向與會者致意。(記者潘俊宏／攝影)

郭台銘宣布參選總統，重申邀柯文哲和侯友宜喝咖啡談國家大事，但這回強調要喝奶茶。原來，他根本「不喝咖啡」。賴清德最近表明最愛「全糖珍奶」，郭董隨即透露他最愛奶茶，彷彿向賴神打call。無怪，賴系綠委立馬喊話黨友「替郭董連署圓夢」。

霸總阿銘鬼月誓師，大玩神鬼交鋒。說好挺侯卻反悔，遭人質疑誠信，他推說是因柯侯民調低卻不整合，自己代表「主流民意」加入戰局。撕裂在野還美其名下架民進黨，這招「神也你，鬼也你」，賴清德也很擅長。賴神主張兩國論，挑釁中共動武，卻自詡和平保台。這種雙面手法，和阿銘戴國旗帽為務實台獨保駕護航，豈非默契十足？

郭董歷來談政治結盟如浮花浪蕊，當然和藍白兩黨做不了關公好兄弟。但一轉身，卻與賴神成為奶茶好兄弟，交換籌碼甜頭。郭台銘宣布參選，賴神搖身「蒙娜麗莎」，媒體熱議他嘴角那抹淺淺的笑意。地方早已盛傳綠營替郭董動員連署，黨中央雖下令不介入，但側翼社群同時出現「只作不說」、反串「深綠郭粉」的教戰守則。明暗兩手，裝神弄鬼。

三隻小豬喝咖啡，主揪的郭董還沒上桌就變心，可見誠意幾許。他不講誠信在先，又聲稱已有「副手人選」，這還談什麼整合？明知事不可為，郭董以戰逼合，究竟為誰而戰？(轉載自聯合報)

咖啡 賴清德 郭台銘

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