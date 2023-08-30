郭約喝咖啡？侯：未接到消息 柯郭同框 寒暄不到1分鐘

台北市計程車工會29日晚舉辦普度餐會，鴻海創辦人郭台銘（右）與民眾黨總統參選人柯文哲（左）同台，兩人握手致意。(記者潘俊宏／攝影)

鴻海集團創辦人郭台銘 宣布參選總統，支持者擔心藍營小雞蹭郭，不利國民黨總統參選人侯友宜 。國民黨主席朱立倫昨天表示，全黨一致堅定支持侯友宜及黨提名的參選人，黨紀與規範都很清楚，若違反一定嚴肅按照黨紀處理。

外傳侯郭約喝咖啡，侯友宜昨說，他從來從頭到尾都沒有接到這個消息，不知從何而來。至於日前侯郭會，談了什麼？侯友宜說，當時郭特別要求兩人都不要對外說，是不是請大家去請教郭？

朱立倫昨赴宜蘭，再被問到郭台銘參選的看法。朱說，民進黨對此很開心，慶祝整晚，非綠須努力整合主流民意，下架民進黨，別做親痛仇快的事情，讓綠營躺著選；非綠要團結努力化解爭議，拚一場公平選戰。

朱立倫說，他不擔心郭台銘和民眾黨總統參選人柯文哲 整合，反而認為這是好事，國民黨和民眾黨也保持聯繫，希望共同努力下架民進黨；是否要坐下來喝咖啡是小事，只要能放下小我、為符合主流民意而努力，其他都是次要的。

台北市計程車工會昨晚舉辦普度餐會，鴻海創辦人郭台銘及民眾黨總統參選人柯文哲都受邀出席。郭台銘先到場，宛如造勢會場，主持人更高喊「台灣阿銘加油！台灣阿銘凍蒜！」柯文哲在這種「背景音」下抵達現場，還因為郭進場拖延和上台致詞，「罰站」近半小時才上台。

郭台銘致詞後，主持人才邀請「柯主席」上台，柯文哲發言不到5分鐘，下台後直奔主桌，向郭揮手並握手，兩人簡單寒暄。郭台銘對柯文哲說：「有空喝果汁。」柯則回郭：「Long time no see.（好久不見）。」不過，柯文哲握完手，就開始和隔壁的人打招呼，打完招呼就想走，反而是郭台銘用手指敲了柯肩膀兩次，似乎想挽留柯，但最後柯文哲還是說了「掰掰」。兩人互動並不熱絡，寒暄不到1分鐘。

媒體詢問郭台銘，兩人寒暄了什麼？郭反問媒體：「他講話你們沒聽到喔？」主辦單位知道郭台銘喜歡喝奶茶，特地幫他在桌上準備兩杯奶茶，還有果汁和咖啡。媒體詢問郭台銘，「一杯（奶茶）是為柯文哲準備的嗎？」郭說，奶茶是他自己要喝的，「這一杯喝完喝下一杯」。

傳出主辦單位原本安排柯文哲7時到場，郭台銘則是8時到場，結果郭台銘提早1小時到場，還比柯早到，並在全場高喊「台灣阿銘凍蒜」聲浪下進場，儼如自己造勢場。但郭辦回應，行程原訂就是7時抵達，不要以訛傳訛。