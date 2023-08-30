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藍委控：天字輩9公司炒綠電 資本額10萬變12億

記者屈彥辰／台北30日電
立委王鴻薇29日在立法院舉行記者會，揭發9家「天」字輩的公司炒綠電。(記者曾學仁／攝影)
立委王鴻薇29日在立法院舉行記者會，揭發9家「天」字輩的公司炒綠電。(記者曾學仁／攝影)

民進黨立委賴品妤之父賴勁麟日前被爆雲豹能源公司持股不到1%卻掛名18家綠能公司負責人，爭議尚未平息，國民黨立委王鴻薇昨再舉行記者會，指控新竹小英之友會副秘書長古盛煇、前新竹縣長鄭永金家族聯手炒作綠電，2016至2019年間成立9間綠能公司，成立資本額僅台幣5至10萬元，幾年轉眼變數億元。

王鴻薇舉行記者會時，罕見先向在場媒體發表「不自殺聲明」，表示她揭露的9家公司都是「天字輩公司」，有人透露可能跟某幫派有關係，所以為了自己及團隊的安全必須做聲明，若在記者會後，她個人或團隊被威脅、被傷害，希望跟記者會沒關係。

王鴻薇稱，鄭永金為前新竹縣長，也是竹北市長鄭朝方的父親。2016年起，鄭朝方胞兄鄭朝瀚就和古盛煇陸續成立天字輩綠能公司，其中天心智慧綠能、天任能源、天柱能源、天芮能源、天英能源成立資本額皆為10萬元(台幣，下同，約3147美元)，而今資本額暴增到6.8億至12.8億元不等；天衝能源、天禽能源、天篷能源等的資本額在一個月內，從100萬元爆衝到7至13億元不等。

王鴻薇指出，根據中興電工2020年2月13日重大訊息，中興電工子公司山豐營造，以每股34.99元價格取得1400萬股「天輔能源」股權，總交易金額4億8980萬元，因為天輔能源拿到台電20年躉購合約，因此鄭朝瀚2019年5月成立「天輔能源」不到一年，公司價值就從2000萬元暴增至近5億元。

王鴻薇強調，古盛煇除了是新竹小英之友會副秘書長，也擔任過行政院顧問，還是民進黨新竹縣黨代表，與台南前經發局長陳凱凌，共同涉入台南七股光電廠購地弊案，400萬交保中。古盛煇於2016年成立力暘能源，成立時資本額10萬元，後來資本額變8億元，力暘能源的地址和民進黨新竹市黨部相同。王鴻薇說，她早就跟台電要跟民間購電資料，但台電都不給。

台電發言人兼專業總管理師蔡志孟昨天表示，台電不管是「天」或「地」，都是依據2009年訂定的再生能源條例依法簽約、購買，台電依再生能源條例做躉購，「沒有特定對哪些公司或企業、或哪些人」，「（廠商）一定是跟主管機關經濟部能源局備案，台電才能簽約」。

經濟部能源局昨發新聞稿重申太陽光電的躉購費率制度公開透明，沒有獨厚任何公司。

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