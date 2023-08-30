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高屏固樁 賴喊當選護主權、拚經濟、打擊黑金

台灣新聞組／高雄30日電
民進黨總統參選人賴清德29日到高雄與支持者一起座談，賴表示，當選後至少會完成三件事，第一，守護台灣主權；第二，拚經濟；第三，堅定打擊黑金、槍毒和詐騙。(記者劉學聖／攝影)
民進黨總統參選人賴清德29日到高雄與支持者一起座談，賴表示，當選後至少會完成三件事，第一，守護台灣主權；第二，拚經濟；第三，堅定打擊黑金、槍毒和詐騙。(記者劉學聖／攝影)

民進黨總統參選人賴清德昨南下屏東、高雄，與黨籍立委參選人聯合造勢及拜廟。賴一再強調，如當選總統，一定會做到3件事，會守護台灣主權、拚經濟，以及打擊黑金、槍毒和詐騙。對於鴻海集團創辦人郭台銘參選，是否擔心在野整合成功？賴笑而不語。

談到拚經濟，賴清德說，俗語說「要顧佛祖、也要顧腹肚」，所以經濟很重要；他很肯定蔡英文總統的帶領，台灣整體經濟有在進步，未來他會在此基礎繼續發展經濟。

他也提到，會堅定打擊黑金、槍毒和詐騙，未來一定提出對策，該修法就修法、該立法就立法，要好好整治，讓台灣人民有一個安居樂業的空間。

賴清德昨在競選總幹事、屏東縣前縣長潘孟安陪同下，參觀屏東縣車城鄉看海美術館特展，隨後與屏南立委參選人徐富癸聯合造勢，也一起到枋寮鄉保安宮參拜，固票意味濃厚。

鴻海集團創辦人郭台銘前天宣布獨立參選總統，民進黨總統參選人賴清德陣營嚴陣以待。賴清德雖然民調暫居第一，但數月前就下令積極面對「藍白」及「郭柯」可能發生的整合戰，不容許團隊鬆懈。賴清德昨天罕見非假日直奔高屏，連跑九個行程，積極固樁，盼在大選時衝高深綠鐵票。

賴清德 郭台銘 詐騙

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